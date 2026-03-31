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Último amistoso antes del Mundial

La Selección goleó a Zambia en la despedida con el público argentino antes del Mundial

Los de Scaloni se impusieron 5-0 en su último ensayo antes de la Copa del Mundo. Julián, Messi, Otamendi, el Colo Barco y un gol en contra, fueron los tantos en la victoria de la Albiceleste que sueña con el bicampeonato.

Por Agencia NA
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La Selección Argentina se despidió del país a puro fútbol y contundencia: goleó 5-0 a Zambia en un partido donde el gran protagonista volvió a ser Lionel Messi, figura total con gol, asistencia y un gesto que se llevó todos los aplausos al cederle un penal a Nicolás Otamendi.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni abrió rápidamente el marcador a través de Julián Álvarez, que a los 4 minutos puso el 1-0 y empezó a encaminar una noche sin sobresaltos. Con el correr de los minutos, Argentina dominó con claridad y encontró en Messi al conductor de cada ataque.

Sobre el final del primer tiempo, el capitán amplió la ventaja y alcanzó su gol número 116 con la camiseta albiceleste, reafirmando su vigencia y su rol central en el equipo de cara al próximo desafío mundialista.

En el complemento, la Selección no bajó la intensidad. A los pocos minutos, Messi tuvo la chance de marcar de penal, pero decidió cederle la ejecución a Nicolás Otamendi, que no falló y puso el 3-0. Un gesto de liderazgo que reflejó el clima de equipo y camaradería dentro del plantel.

El cuarto gol llegó tras un tanto en contra de Dominic Chanda, mientras que sobre el cierre Valentín Barco selló la goleada para redondear una actuación contundente.

Así, Argentina cerró su último compromiso en el país antes del Mundial 2026 con una exhibición de fútbol, jerarquía y eficacia, en una noche donde Messi volvió a marcar el pulso del equipo y dejó en claro que sigue siendo el alma de la Scaloneta.

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