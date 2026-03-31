El capitán de Minero, golpeado y duro con la Liga Sanjuanina: "Miramos para otro lado, el show debe continuar"

La muerte de Santiago Contreras , futbolista del club Minero , dejó una profunda huella en el ambiente del fútbol de San Juan y provocó reacciones que excedieron lo estrictamente deportivo. Aunque el encuentro entre Minero y Sportivo Desamparados fue suspendido, la Liga decidió mantener el resto de la fecha, lo que generó malestar entre jugadores de distintos equipos.

Fútbol local Por la muerte del futbolista de Minero, suspenden el partido ante Desamparados

Uno de los primeros en manifestarse fue el capitán de Minero , Pedro Terrero, quien expresó su desacuerdo a través de redes sociales. Su mensaje, que rápidamente fue compartido por futbolistas de otros clubes, cuestionó la falta de una pausa general en señal de duelo. "Se fue un protagonista de nuestro fútbol y parece que nada pasó", fue el tono del reclamo que se replicó en el ámbito local.

El malestar también se apoyó en antecedentes recientes. Terrero recordó que semanas atrás la actividad se había detenido en apoyo a Claudio 'Chiqui' Tapia, lo que profundizó la sensación de desigualdad en los criterios para suspender la competencia.

Mientras tanto, la jornada seguirá como si nada en gran parte de las canchas sanjuaninas pocas horas después del sepelio del joven futbolista, una decisión que muchos consideran desacertada en un contexto de conmoción: "Nadie hace nada", escribió Terrero.

El posteo del capitán de Minero en redes sociales:

"No veo la solidaridad de los clubes de parar el futbol! se nos fue un pibe, un protagonista principal de nuestro futbol y miramos para otro lado! se murió un pibe de nuestro futbol y la fecha sigue, no pasa nada!! paramos un finde semana por que investigaban a chiqui tapia, nuestro futbol está de luto hace rato y nadie dice nada! paso lo mismo con el pibe de Peñarol, el show debe continuar"