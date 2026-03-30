Por la muerte del futbolista de Minero, suspenden el partido ante Desamparados

La Liga Sanjuanina de Fútbol atraviesa horas de profundo dolor. Este miércoles debía disputarse el cruce entre Mineros y Desamparados por la novena fecha del Torneo Apertura “Daniel Archilla”, pero la pelota no rodará. El partido fue suspendido tras el fallecimiento de Santiago Contreras , futbolista del plantel de Minero.

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La decisión fue tomada de manera conjunta por ambas instituciones, que comunicaron la medida en señal de respeto. La suspensión incluye tanto el encuentro de Primera División como el de Cuarta, programados en cancha de Juventud Unida. “Ante esta pérdida irreparable, priorizamos el acompañamiento a la familia, amigos y compañeros en este difícil momento”, expresaron desde los clubes.

El encuentro será reprogramado en los próximos días, según informaron oficialmente.

En cuanto al desarrollo de la fecha 9, el resto de los partidos se jugarán según lo previsto. Este martes 31 de marzo habrá siete encuentros en los horarios habituales (Cuarta a las 14:30 y Primera a las 17): López Peláez vs Villa Ibáñez; Colón vs Unión; Atenas vs 9 de Julio; San Lorenzo vs Juventud Zondina; Marquesado vs Peñarol; Trinidad vs Rivadavia; y Defensores de Argentinos vs Alianza.

Para el miércoles 1 de abril, además del duelo suspendido, está programado el partido entre Sarmiento y Carpintería, en cancha de Sarmiento.