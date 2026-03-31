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Con bengalas con los colores de Minero, así despidieron al futbolista fallecido

Familiares, amigos y compañeros despidieron este martes al joven jugador de Minero en la sala velatoria de la Municipalidad de la Capital. Durante el cortejo fúnebre, lo homenajearon con bengalas azules y naranjas, en medio de una profunda conmoción en el fútbol sanjuanino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El momento más emotivo se vivió al inicio del cortejo fúnebre, cuando allegados al joven futbolista encendieron bengalas azules y naranjas, los colores que identifican a Minero, como una forma de homenajearlo en su última despedida.

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En medio de la tristeza, su tía, María Montaño, lo recordó con palabras cargadas de emoción en diálogo con Telesol: “No hay consuelo, no hay nada que llene este vacío. Era un excelente deportista, muy buen niño, con amor y con alegría. Siempre fue su sueño, su meta, cada día ser mejor... No se esperaba este final”.

El fallecimiento de Contreras Montaño se produjo durante la jornada del domingo y generó un fuerte impacto en el ambiente del fútbol sanjuanino. El joven era capitán de la Cuarta División y formaba parte del plantel de Primera del Club Atlético Minero Argentino, donde era reconocido por su compromiso deportivo.

Tras conocerse la noticia, el club fue el primero en comunicar el deceso a través de sus redes sociales, donde expresó su profundo pesar y aseguró que toda la institución se encontraba en estado de shock. En el mismo mensaje, manifestaron su acompañamiento a la familia, amigos y seres queridos del jugador.

“Lamentamos con profundo pesar el fallecimiento de nuestro capitán de cuarta división y actual jugador de primera, Santiago Contreras Montaño”, indicaron desde la institución. El comunicado cerró con un mensaje de despedida: “Hasta siempre Santi, siempre serás recordado de la mejor manera por toda la familia minera, que en paz descanses”.

Además, el club informó que los días 30 y 31 de marzo fueron declarados de duelo, por lo que se suspendieron todas las actividades deportivas en señal de respeto.

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