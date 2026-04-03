Las influencers y la nueva forma de comunicar de los Municipios de San Juan

La forma de comunicar de los municipios sanjuaninos está cambiando. En los últimos meses, varios departamentos comenzaron a incorporar influencers y creadores de contenido para mostrar actividades, promocionar eventos y acercarse a nuevas audiencias, especialmente en redes sociales.

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El caso más marcado es el de Rivadavia , que lidera ampliamente esta tendencia. El municipio sumó a distintas figuras para potenciar su comunicación: Alma Lepez (casi 35 mil seguidores) promocionó eventos como “Rivadavia en Colores” y difundió información sobre la moratoria; Elina Guardia (más de 44 mil seguidores) participó en campañas como “Las tardecitas de verano”; también se sumó la conductora Karina Bottino (12.600 seguidores), mostrando lugares turísticos y comercios locales, y el influencer Lito García (75.400 seguidores), que aparece en un video también.

Embed - Alma Lepez on Instagram: " ¡Este sábado 28 de febrero, el Parque de Rivadavia se llena de vida con la fiesta Rivadavia en Colores! A partir de las 19:30 hs, ¡prepárate para disfrutar de una explosión de alegría! Tendremos los mejores Food Trucks , shows en vivo con Destino San Javier y Desakta2 , ¡y mucha diversión para toda la familia! @rivadavia.ciudad Y lo mejor… ¡la entrada es libre y gratuita! Así que no hay excusas, vení con tus amigos, con los chicos… ¡con quien quieras! Te esperamos este sábado a las 19:30 en el Parque de Rivadavia. ¡No te lo podés perder! @miodowskysergio" View this post on Instagram

Embed - Rivadavia Ciudad on Instagram: "¡Vení a conocer la nueva plaza del barrio Huazihul! Te invitamos a recorrer la plaza totalmente renovada de Huazihul: ahora tiene anfiteatro, juegos de última generación, veredas nuevas, aparatos de salud, cancha de bochas, iluminación LED y más forestación para disfrutar al aire libre. Acercate con tu familia, tus amigos o a tomar unos mates y redescubrí este espacio que hoy vuelve a ser punto de encuentro para todo el barrio. Rivadavia sigue poniendo en valor sus plazas para que las disfrutes todos los días. #RivadaviaCumple" View this post on Instagram

Más atrás aparece Calingasta, que tuvo una fuerte presencia del influencer Juanchi Femenia, con más de 215 mil seguidores en Instagram. El creador publicó cerca de diez videos recorriendo bodegas, paisajes y distintos rincones del departamento, posicionándolo con fuerza en redes.

Embed - Juan Cruz Femenia on Instagram: "Barreal - Calingasta es.. véanlo ustedes mismos Bodegas, eventos, buena comida, paisajes increíbles, actividades turísticas, monumentos preciosos, Historias que te dejaron boca abierta, museos, la mejor vista la cordillera y mucho más. #sanjuan #turismo #barreal #calingasta #creadordecontenido" View this post on Instagram

En Capital, la estrategia fue más puntual: durante el Ironman, el municipio eligió a la influencer Pame Petazzi (71 mil seguidores) para mostrar desde adentro el evento. Sin embargo, no se trató de una colaboración compartida en redes, sino de contenido generado exclusivamente para el perfil oficial.

Embed - Susana Laciar on Instagram: "Este fin de semana vivimos una Ciudad distinta: activa, ordenada, en movimiento. Las calles se transformaron, los espacios públicos se llenaron de energía y cada rincón acompañó este desafío. Nos preparamos para esto. Para ser una Ciudad limpia, organizada, segura y lista para recibir al mundo. Apostamos a estos eventos porque construyen algo más profundo: una Ciudad saludable, abierta, que se muestra y que crece. Así vivimos el Ironman. Como lo que es: una oportunidad para ser la Ciudad que queremos." View this post on Instagram

Pocito también se subió a esta lógica con el comunicador Juan Manuel Rondineau (13.300 seguidores), quien promocionó eventos como la Fiesta de Santa Bárbara y el Torneo del Sol.

Embed - Fiesta de Santa Barbara on Instagram: " ¡Preparate para vivir noches inolvidables! Del 4 al 7 de diciembre te esperamos en nuestra Plaza de la Libertad para vivir noches únicas . Shows en vivo con los mejores artistas de Pocito y San Juan. Paseo de emprendedores y artesanos. Food trucks para todos los gustos. ¡Prepará la energía, que se viene LA FIESTA!" View this post on Instagram

Caucete, por su parte, mantiene una presencia sostenida con la creadora de contenido María José Soler, quien tiene cerca de 15 mil seguidores y protagoniza varios videos en el perfil oficial del municipio.

Embed - Romina Rosas on Instagram: " Este 14 de febrero… el amor se baila en Caucete. Vuelven las Nochecitas Cauceteras con una edición especial Día de los Enamorados Desde las 20 hs en la Plaza 11 de Septiembre, nos encontramos para vivir una noche única, con música, recuerdos y toda la energía de los clásicos que marcaron generaciones. Sonarán los 80, los 90 y los 2000… Y sí… vuelven los lentos. Vení en pareja o con amigos, y preparate para una noche para cantar, bailar y enamorarse otra vez. " View this post on Instagram

En Jáchal, la estrategia es más distribuida: el departamento cuenta con distintos videos colaborativos tanto desde el municipio como desde la cuenta de Turismo (@turismojachal) con el influencer Juanchi Femenía, pero con mucha menos presencia que en el departamento de Calingasta.

Rawson tuvo una experiencia más aislada, con la participación del periodista Leo Polegritti en la promoción de una actividad puntual, sin una política sostenida con influencers.

Embed - Municipalidad de Rawson on Instagram: "¡Qué tu promo se haga sentir en Rawson! ¿Estás en tu último año? Entonces este evento es para vos: Mostrá tu campera o buzo. Subí al escenario con tu curso a presentar la coreo. Participá de los sorteos. Disfrutá de food trucks. Shows en vivo y mucha fiesta. El sábado 17 de mayo nos encontramos en el Estadio La Superiora para vivir una jornada única para todos los egresados. ¡No te lo pierdas! Inscribite con tu curso en el link que sale sale en video o en el enlace compartido en las historias. ¡Cupos limitados! " View this post on Instagram

Iglesia, en tanto, cuenta con un solo contenido destacado: un video replicado del perfil de @brendandelmundo, influencer con 740 mil seguidores, recorriendo un sector del departamento.

Embed - Descubrí Iglesia on Instagram: "Gracias @brendandelmundo por visitarnos! " View this post on Instagram

Valle Fértil también tuvo una incursión breve en esta tendencia, con la participación de Valentina Bueno Tadini (9.700 seguidores), quien promocionó la fiesta aniversario de San Agustín.

Embed - Cumbre Creativa on Instagram: "¡Valle Fértil Late está cada vez más cerca! Te contamos lo que se viene: El miércoles abrimos con @labandaalrojovivook y el sábado cerramos a lo grande con @magui_olave y @simonaguirre.yts Preventa disponible en cumbrecreativa.com.ar También en puntos de venta físicos." View this post on Instagram

En el otro extremo aparecen los municipios que todavía no adoptaron esta modalidad. Chimbas, Santa Lucía, Albardón, 9 de Julio, 25 de Mayo, Ullum y Zonda no registran contenido con influencers en sus perfiles oficiales.

Sarmiento eligió un camino distinto: creó una mascota virtual llamada “Cochino”, un cerdito que comunica sobre separación de residuos y cuidado ambiental, sin recurrir a figuras de redes.

Embed - Municipalidad de Sarmiento on Instagram: " ¡Hola vecinos! Acá les habla Cochino. Hoy quiero contarles algo muy importante para cuidar nuestro ambiente: la correcta separación de residuos Separar la basura ayuda a mantener nuestros espacios más limpios, facilita la recolección y contribuye a construir un Sarmiento más sustentable Además, recordá el nuevo servicio de recolección: Lunes: recolección de residuos verdes (hojas, pasto y ramas). Jueves: recolección de escombros. Si el volumen de escombros supera las 3 carretilladas, es necesario realizar el trámite de retiro de escombros en la Municipalidad de Sarmiento. Este servicio por el momento se realiza en Villa Media Agua y próximamente se extenderá a otros distritos. Pequeñas acciones hacen una gran diferencia. Entre todos podemos tener un Sarmiento más limpio, ordenado y verde. Municipalidad de Sarmiento Gestión Alfredo Castro #CochinoEcoAmigo #SarmientoSustentable #CuidemosSarmiento #SeparaciónDeResiduos" View this post on Instagram

San Martín también se despega del formato influencer, pero apuesta por una producción propia: desarrolla programas en YouTube bajo el nombre “ConoCIMIENTOS”, donde entrevista a personalidades del departamento.

Por último, Angaco tampoco trabaja con influencers, aunque se destaca un video institucional protagonizado por un enfermero local que muestra su rutina laboral dentro del municipio.

El mapa es claro: mientras algunos departamentos ya profesionalizan el uso de influencers como herramienta de comunicación, otros todavía apuestan a formatos más tradicionales o exploran alternativas propias. La tendencia, sin embargo, parece avanzar y abre un nuevo escenario en la forma de contar la gestión y el territorio en San Juan.