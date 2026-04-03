El Artemis II, ¿captó a San Juan?: las primeras imágenes que circulan en las redes y muestran a la provincia desde el espacio

Las imágenes captadas desde el espacio por la misión Artemis II comenzaron a circular este viernes en redes sociales y despertaron una pregunta puntual entre usuarios argentinos: si es posible identificar a San Juan en alguna de las tomas nocturnas de la Tierra difundidas en las últimas horas.

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Desde el espacio La NASA compartió las primeras imágenes de la Tierra enviadas desde el Artemis II

El análisis más comentado fue el del especialista Nicolás Promanzio, exintegrante del Ministerio de Defensa durante la gestión de Javier Milei, quien compartió en la red X una serie de observaciones sobre las fotografías. Según explicó, al rotar las imágenes nocturnas pueden distinguirse continentes completos, algunos países de Sudamérica e incluso zonas específicas a partir de los patrones de iluminación.

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“Se aprecian claramente los continentes; se pueden distinguir algunos países de Sudamérica y, con algo de distorsión en las distancias, se pueden identificar algunas ciudades de la región”, señaló. También mencionó la presencia de la flota pesquera extranjera en la milla 201 del Mar Argentino, visible por la concentración de luces en el océano.

En ese análisis, Promanzio marcó puntos como Mendoza y Santiago de Chile, dos referencias geográficas cercanas. A partir de esa ubicación, distintos usuarios sostienen que el territorio sanjuanino podría estar incluido en el encuadre, aunque no aparece identificado por el usuario.

Embed Si rotan la foto nocturna, van a ver que por cómo se iluminan las ciudades se ven algunas cosas interesantes:

- Se aprecian claramente los continentes (foto 1)

- Se pueden distinguir algunos países de Sudamérica (Foto 2)

- Incluso con algo de distorción en las distancias, se… https://t.co/nKQh69na4o pic.twitter.com/spcWSiJu8m — Nicolás Promanzio (@nicpromanzio) April 3, 2026

Las fotografías fueron tomadas por la tripulación de la misión Artemis II desde la cápsula Orión, en el marco del viaje hacia la Luna. La NASA difundió las primeras postales en sus redes sociales, donde se observa la Tierra en toda su extensión, con regiones de África y Europa claramente visibles, además de fenómenos como auroras polares y la luz zodiacal.

El lanzamiento de Artemis II se realizó el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, con una tripulación de cuatro astronautas a bordo. La misión prevé un recorrido de aproximadamente 1,1 millones de kilómetros en diez días, incluyendo el paso por la cara oculta de la Luna antes del regreso a la Tierra.

Durante las primeras jornadas, los astronautas compartieron imágenes en las que el planeta aparece como una media luna, con el contraste entre el día y la noche claramente definido. “Estábamos todos pegados a la ventana, tomando fotos”, relató el astronauta Jeremy Hansen tras la maniobra de escape terrestre.