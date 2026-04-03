La NASA compartió las primeras imágenes de la Tierra enviadas desde el Artemis II

Las primeras imágenes enviadas por la tripulación de Artemis II desde el espacio mostraron a la Tierra en toda su extensión, con África y Europa claramente visibles, junto a fenómenos como auroras boreales y la luz zodiacal. La NASA difundió estas fotografías captadas desde la cápsula Orión mientras la nave sigue su trayecto hacia la Luna.

Expedición espacial El festejado mensaje de los astronautas de Artemis II hacia la NASA: "Estamos a mitad de camino hacia la luna"

Durante los primeros días de la travesía, las transmisiones en directo permitieron observar el planeta como una media luna, envuelta en gradaciones de azul y marrón, y el paso del día a la noche en la superficie terrestre. Los astronautas aprovecharon cada oportunidad para documentar estos instantes, según relató Jeremy Hansen al control de misión: los cuatro integrantes se mantuvieron “pegados a la ventana, tomando fotos” después de completar la maniobra de escape terrestre, tal como informó la CBS News.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NASA/status/2040175881360941184&partner=&hide_thread=false 1972 2026

Apollo 17 Artemis II pic.twitter.com/wGc2wtY0e2 — NASA (@NASA) April 3, 2026

El despegue de Artemis II se produjo el 1 de abril desde el Kennedy Space Center en Florida, con un equipo de cuatro astronautas a bordo. Está previsto que la nave complete un recorrido de 1,1 millones de kilómetros en 10 días, atravesando la cara oculta de la Luna antes de regresar a la Tierra.

Fotografías espaciales y testimonios de la tripulación a bordo de Artemis II

El comandante de la misión, Reid Wiseman, capturó una fotografía con su dispositivo personal al culminar la maniobra de inyección translunar, informó la NASA a CBS News.

Esta imagen destaca por mostrar el globo terráqueo completo, apreciándose áfrica, Europa y las auroras polares, junto a la luz zodiacal originada por el polvo que refleja la luz solar en el sistema solar. La agencia espacial publicó la imagen en sus redes sociales acompañada del mensaje: “Hola, mundo”, transmitiendo el asombro del equipo ante la magnitud de la escena captada.

La NASA difundió además otras fotografías obtenidas desde las ventanas de la cápsula Orión, donde la Tierra aparece como una media luna rodeada por gradaciones azules y marrones de la atmósfera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NASA/status/2040114143626244576&partner=&hide_thread=false These two images were taken by @astro_reid only minutes apart. The stark difference is the result of camera settings. In the first, a longer shutter speed let in much more light from Earth, while the shorter shutter speed in the second emphasizes our planet's nighttime glow. pic.twitter.com/4H5gFymlcl — NASA (@NASA) April 3, 2026

En otra de las imágenes, se observa la transición del día a la noche. Estas transmisiones en directo permiten acercar la experiencia espacial al público y cumplen con el objetivo de divulgación.

En la transmisión directa del viernes, la nave Orión se ubicaba a una distancia de 123.919 km de la Tierra, momento en el cual la NASA publicó una imagen de media Tierra iluminada y media en penumbra, de acuerdo a lo señalado por Matthew Glasser a ABC News.

Durante un diálogo con el control de misión, citado por CBS News, el astronauta Jeremy Hansen comentó que los cuatro integrantes estaban “pegados a la ventana, tomando fotos” justo después de finalizar la maniobra de escape de la órbita terrestre.

A continuación, Wiseman describió el instante en el que la nave fue reorientada al atardecer, lo que permitió una visión global de polo a polo del planeta: “Se podían ver áfrica, Europa, y si uno miraba con mucha atención, se podían ver las auroras boreales; fue el momento más espectacular, y nos dejó a los cuatro paralizados”.

Objetivos y relevancia de la misión Artemis II en el regreso lunar

Durante los diez días de la misión, la tripulación de Artemis II cruzará el lunes la cara oculta de la Luna y podrá observar fenómenos como un eclipse solar desde el espacio. En palabras de Lori Glaze, directora asociada interina de la agencia espacial estadounidense, el “encendido crítico de inyección translunar se realizó de forma impecable”.

Eso permitió que la nave saliera oficialmente de la órbita terrestre hacia la Luna, según recogió ABC News.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NASA/status/2040150565838098487&partner=&hide_thread=false LIVE: Agency leaders answer media questions and provide updates on our Artemis II mission around the Moon. https://t.co/6dMpwjhfrj — NASA (@NASA) April 3, 2026

Glaze detalló: “Desde este punto, las leyes de la mecánica orbital llevarán a nuestra tripulación alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra”.

Así, Artemis II demuestra la fiabilidad de los sistemas de la cápsula Orión y sirve como banco de pruebas para futuras operaciones de alunizaje y estadías prolongadas sobre el satélite natural. Jared Isaacman, administrador de la NASA, comentó a CBS News: “Este es el acto inaugural de una serie de misiones que enviarán astronautas a la Luna y los traerán de regreso a medida que volvamos para quedarnos allí”.

La misión contempla, además de la obtención de imágenes inéditas de la superficie lunar, validar los procedimientos tecnológicos y humanos requeridos para una futura base lunar de carácter permanente. Por primera vez, la humanidad proyecta transformar la Luna en una plataforma estable para la exploración y el estudio, a diferencia de la temporalidad de los anteriores programas Apolo.

Fuente: Infobae