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Cambios en la gestión de Milei

Pettovello echó a su jefe de Gabinete en Capital Humano, tras acceder a un crédito en el Banco Nación

Tras la difusión de un listado con préstamos a funcionarios, la ministra le pidió la renuncia a Leandro Massaccesi. Quien es hijo de un exgobernador de Río Negro quedó en medio de la polémica por un crédito millonario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sandra Pettovello

Sandra Pettovello

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió este viernes apartar de su cargo a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, luego de que quedara envuelto en la polémica por la adjudicación de créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios y legisladores.

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La salida se produjo tras un pedido directo de la funcionaria, quien le solicitó la renuncia al abogado rionegrino, uno de sus colaboradores más cercanos dentro del ministerio. Massaccesi había accedido a un préstamo cercano a los 420 millones de pesos, uno de los montos más elevados dentro de un listado que incluye a integrantes de distintas áreas del Estado, como ministerios, secretarías, el Banco Central y el Congreso.

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Según trascendió, Pettovello tomó conocimiento del caso el jueves, al ver la difusión de la nómina en redes sociales. No habría existido una consulta previa del funcionario respecto a la conveniencia de gestionar el crédito. Si bien dentro de Capital Humano hay otros empleados que también accedieron a financiamiento del Banco Nación, el caso de Massaccesi fue el único concretado luego de su desembarco en la cartera.

Desde el entorno de la ministra aclararon que la decisión no implica un juicio sobre la legalidad de los créditos, sino que responde a la política de austeridad que impulsa el Gobierno y al perfil de bajo gasto que busca sostener el área. En ese marco, remarcaron que existe una postura de “tolerancia cero” frente a situaciones que puedan contradecir esa línea.

Como antecedente, recordaron la salida de Constanza Cassino, quien en octubre de 2024 fue removida de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de la Secretaría de Niñez y Familia tras la compra de una cafetera que generó cuestionamientos internos.

Massaccesi había sido designado formalmente en agosto de 2024, aunque su llegada al ministerio se dio en medio de tensiones políticas dentro del oficialismo. Hijo del exgobernador de Río Negro Horacio Massaccesi, su nombramiento se concretó tras demoras administrativas vinculadas a su licencia en la Auditoría General de la Nación.

Antes de su asunción definitiva, el cargo fue ocupado de manera transitoria por Lucas Fernández Aparicio. Finalmente, Pettovello optó por Massaccesi, a quien en su entorno definían como un “dirigente de gestión”. Sin embargo, su paso por el ministerio quedó abruptamente interrumpido tras la controversia por el crédito.

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