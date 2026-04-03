domingo 5 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Primera Nacional

Lo madrugaron, reaccionó y casi lo da vuelta: puntazo del Verdinegro en Salta

San Martín igualó 1-1 ante Gimnasia y Tiro por la fecha 8. Lo perdía desde el arranque, lo empató sobre el cierre del primer tiempo y en el complemento fue más, dejando la sensación de que podía llevarse algo más. La próxima será ante Atlanta, en condición de local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
sanmaaa
sanma
in1730676479979-696x463

El Verdinegro sumó un punto importante en una cancha complicada tras empatar 1-1 frente a Gimnasia y Tiro en Salta, por la fecha 8 de la Primera Nacional. El Verdinegro tuvo que sobreponerse rápido a un arranque adverso y terminó dejando una imagen que invita al optimismo.

Lee además
max verstappen se rindio ante lionel messi: crees que podes detenerlo, pero no podes
Qué elogio

Max Verstappen se rindió ante Lionel Messi: "Creés que podés detenerlo, pero no podés"
luiz, el chico brasileno que encontro su lugar en cuesta del viento
Tiempo en Iglesia

Luiz, el chico brasileño que encontró su lugar en Cuesta del Viento

El partido comenzó cuesta arriba desde el primer suspiro. A los 2 minutos, Lautaro Gordillo, ex San Martín, aprovechó un contragolpe letal y puso el 1-0 para el conjunto salteño, golpeando al conjunto sanjuanino que todavía no lograba asentarse en el campo.

Con el correr de los minutos, el plantel de Concepción fue encontrando orden y, sin desesperarse, empezó a meterse en partido. La recompensa llegó en el momento justo: en tiempo agregado de la primera etapa, Hernán Zuliani apareció para marcar el empate y cambiar el rumbo anímico del encuentro.

En el complemento se vio la mejor versión del Verdinegro. Con más aire, decisión y protagonismo, empezó a generar las situaciones más claras y a jugar más cerca del arco rival. Incluso, por momentos, dio la sensación de que podía dar vuelta la historia ante un Gimnasia y Tiro que retrocedió y apostó a resistir.

Con este empate, San Martín se ubica en el puesto 13 de la Zona B de la Primera Nacional.

Pese a las chances creadas, a San Martín le faltó precisión en los metros finales para concretar y quedarse con los tres puntos. Por el desarrollo, el empate termina siendo un punto valioso en una plaza siempre difícil, aunque quedó la sensación de que el equipo sanjuanino tenía herramientas para llevarse algo más.

Ahora, el Verdinegro buscará hacer valer este envión cuando reciba a Atlanta en la próxima fecha (lunes 13 de abril), con la intención de volver al triunfo y confirmar la mejora evidenciada, especialmente en el segundo tiempo en Salta.

Temas
Seguí leyendo

Rubén Ceballos y cómo se reinventó en Italia: volvió a calzarse los botines, dirige y busca exportar talentos sanjuaninos al Viejo Continente

Saluden, acá está el campeón: Argentina le ganó a Italia y se quedó con la Copa de las Naciones en Montreux

El renacer de Lihue: de las sombras de la calle a ser el 'sanjuanino de los hongos' y referente de las barras

River, de racha: ¡ganó y acumula cuatro triunfos al hilo!

Toro, de la felicidad por la victoria al "factor sorpresa": qué dijo la figura que empujó a UPCN en la final

Va todo al ganador: un joven tucumano se quedó con el Big Air

Independiente ganó el "Clásico de Avellaneda" a Racing por 1 a 0

Indio, el rider de 4 patas que se robó el show en el Big Air en Rodeo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
saluden, aca esta el campeon: argentina le gano a italia y se quedo con la copa de las naciones en montreux
Hockey sobre patines

Saluden, acá está el campeón: Argentina le ganó a Italia y se quedó con la Copa de las Naciones en Montreux

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado
Confirmado

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado

Así es el lugar donde hallaron un cuerpo sin vida de Quiroga, el fotógrafo que llevaba una semana desaparecido
Máxima tensión

Así es el lugar donde hallaron un cuerpo sin vida de Quiroga, el fotógrafo que llevaba una semana desaparecido

Un reconocido empresario celebró su casamiento en una playa paradisíaca de Brasil
Emocionante

Un reconocido empresario celebró su casamiento en una playa paradisíaca de Brasil

Saluden, acá está el campeón: Argentina le ganó a Italia y se quedó con la Copa de las Naciones en Montreux
Hockey sobre patines

Saluden, acá está el campeón: Argentina le ganó a Italia y se quedó con la Copa de las Naciones en Montreux

El renacer de Lihue: de las sombras de la calle a ser el sanjuanino de los hongos y referente de las barras
Videonota

El renacer de Lihue: de las sombras de la calle a ser el 'sanjuanino de los hongos' y referente de las barras

Te Puede Interesar

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado
Confirmado

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado

Por Redacción Tiempo de San Juan
Claudia Pérez De Sanctis, la jardinera del arte mutante
Talento nuestro

Claudia Pérez De Sanctis, la jardinera del arte mutante

La única cafetería de especialidad de Jáchal, ubicada en una histórica esquina, de la mano de dos jachalleros que tuvieron que reinventarse para sobrevivir
Emprendedores

La única cafetería de especialidad de Jáchal, ubicada en una histórica esquina, de la mano de dos jachalleros que tuvieron que reinventarse para sobrevivir

Consejo de la Magistratura en la mira: el concurso por tres cargos judiciales ¿podría ser impugnado?
Polémica

Consejo de la Magistratura en la mira: el concurso por tres cargos judiciales ¿podría ser impugnado?

Los esenciales culturales de David Gardiol: de vivir la experiencia spinetteana a un clásico de Cortázar
Videonota

Los esenciales culturales de David Gardiol: de vivir la experiencia "spinetteana" a un clásico de Cortázar