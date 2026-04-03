Lo madrugaron, reaccionó y casi lo da vuelta: puntazo del Verdinegro en Salta

El Verdinegro sumó un punto importante en una cancha complicada tras empatar 1-1 frente a Gimnasia y Tiro en Salta , por la fecha 8 de la Primera Nacional . El Verdinegro tuvo que sobreponerse rápido a un arranque adverso y terminó dejando una imagen que invita al optimismo.

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El partido comenzó cuesta arriba desde el primer suspiro. A los 2 minutos, Lautaro Gordillo , ex San Martín, aprovechó un contragolpe letal y puso el 1-0 para el conjunto salteño, golpeando al conjunto sanjuanino que todavía no lograba asentarse en el campo.

Con el correr de los minutos, el plantel de Concepción fue encontrando orden y, sin desesperarse, empezó a meterse en partido. La recompensa llegó en el momento justo: en tiempo agregado de la primera etapa, Hernán Zuliani apareció para marcar el empate y cambiar el rumbo anímico del encuentro.

En el complemento se vio la mejor versión del Verdinegro. Con más aire, decisión y protagonismo, empezó a generar las situaciones más claras y a jugar más cerca del arco rival. Incluso, por momentos, dio la sensación de que podía dar vuelta la historia ante un Gimnasia y Tiro que retrocedió y apostó a resistir.

Con este empate, San Martín se ubica en el puesto 13 de la Zona B de la Primera Nacional.

Pese a las chances creadas, a San Martín le faltó precisión en los metros finales para concretar y quedarse con los tres puntos. Por el desarrollo, el empate termina siendo un punto valioso en una plaza siempre difícil, aunque quedó la sensación de que el equipo sanjuanino tenía herramientas para llevarse algo más.

Ahora, el Verdinegro buscará hacer valer este envión cuando reciba a Atlanta en la próxima fecha (lunes 13 de abril), con la intención de volver al triunfo y confirmar la mejora evidenciada, especialmente en el segundo tiempo en Salta.