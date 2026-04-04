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Puntaje

De un flojo arranque a un final con protagonismo: el uno por uno de San Martín

El Verdinegro empató 1-1 ante Gimnasia y Tiro en Salta y mostró dos caras, con un inicio desordenado y un segundo tiempo donde creció y generó chances claras. El análisis, jugador por jugador.

Por Redacción Tiempo de San Juan
uno por uno

San Martín mostró dos caras bien marcadas en Salta. Un inicio desordenado, con errores de ubicación y retroceso, y un complemento donde creció, empujó y generó situaciones claras. El 1-1 final dejó un punto valioso, pero también expuso situaciones a corregir, sobre todo en el armado del mediocampo y la transición defensiva.

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Desde el orden arrancan varios problemas: en el medio faltó gente y claridad para trasladar la pelota, mientras que en el fondo, aun con superioridad numérica, hubo desajustes. El equipo hizo más daño por las bandas que por el centro y mejoró cuando se reacomodó en el segundo tiempo, dejando la línea de cinco para sumar un volante más.

UNO X UNO

Sebastián Díaz Robles (6): Tapó un remate clave tras un contragolpe y también respondió ante el Fabricio Rojas, el "10" del rival. En el gol, nada que hacer tras el rebote que le quedó a Gordillo.

Emanuel Aguilera (5): Alternó buenas y malas. Formó parte de la última línea que no logró cerrar en la jugada del gol.

Hernán Zuliani (7): El más claro. Siempre intentó y marcó el gol del empate. Importante por su banda.

Manuel Cocca (6): Inició la primera jugada ofensiva con un pase a Juncos. Desde el fondo intentó conducir, pero le faltaron opciones.

Nicolás Pelaitay (4): Quedó como último hombre en el gol y perdió en velocidad. Sobre el final del primer tiempo erró un pase que casi termina en otro tanto del conjunto rival.

Mauro Osores (6): De menor a mayor. Empuje e insistente en cada pelota hasta que salió lesionado.

Facundo Nadalin (6): Le ganaron una pelota en el área que derivó en una chance clara rival, pero se redimió con el centro del gol de Zuliani.

Federico Murillo (4): No se sintió cómodo en su posición. Tendió a cerrarse y buscar la banda de Zuliani, perdiendo referencia.

Bruno Juncos (5): Participativo dentro de lo que generó el equipo. En el segundo tiempo se lo notó cansado.

Sebastián “Pulpo” González (5): Muy retrasado. No logró gravitar ni generar peligro. Incómodo durante todo el partido.

Nicolás Iachetti (5): Luchó con lo que tuvo, pero le llegó poco la pelota.

INGRESARON

Carlo Lattanzio (6): Le dio otra dinámica al ataque. Tuvo una chance clarísima tras un pase de Nadalin que cruzó todo el arco.

Genaro Rossi (4): Desperdició una oportunidad increíble. Dudó cuando debía definir y tomó malas decisiones.

Jaurena (5): Entró tras la lesión de Osores. Sin incidencias.

Marchio y Gabriel Hachen (5): Aportaron movilidad. Hachen participó en una jugada clara con centro corto que casi termina en gol.

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