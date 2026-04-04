De un flojo arranque a un final con protagonismo: el uno por uno de San Martín

San Martín mostró dos caras bien marcadas en Salta. Un inicio desordenado, con errores de ubicación y retroceso, y un complemento donde creció, empujó y generó situaciones claras. El 1-1 final dejó un punto valioso, pero también expuso situaciones a corregir, sobre todo en el armado del mediocampo y la transición defensiva.

Qué elogio Max Verstappen se rindió ante Lionel Messi: "Creés que podés detenerlo, pero no podés"

Reserva invadida Investigan una fiesta sin autorización en la Quebrada de las Conchas

Desde el orden arrancan varios problemas: en el medio faltó gente y claridad para trasladar la pelota, mientras que en el fondo, aun con superioridad numérica, hubo desajustes. El equipo hizo más daño por las bandas que por el centro y mejoró cuando se reacomodó en el segundo tiempo, dejando la línea de cinco para sumar un volante más.

UNO X UNO

Sebastián Díaz Robles (6): Tapó un remate clave tras un contragolpe y también respondió ante el Fabricio Rojas, el "10" del rival. En el gol, nada que hacer tras el rebote que le quedó a Gordillo.

Emanuel Aguilera (5): Alternó buenas y malas. Formó parte de la última línea que no logró cerrar en la jugada del gol.

Hernán Zuliani (7): El más claro. Siempre intentó y marcó el gol del empate. Importante por su banda.

Manuel Cocca (6): Inició la primera jugada ofensiva con un pase a Juncos. Desde el fondo intentó conducir, pero le faltaron opciones.

Nicolás Pelaitay (4): Quedó como último hombre en el gol y perdió en velocidad. Sobre el final del primer tiempo erró un pase que casi termina en otro tanto del conjunto rival.

Mauro Osores (6): De menor a mayor. Empuje e insistente en cada pelota hasta que salió lesionado.

Facundo Nadalin (6): Le ganaron una pelota en el área que derivó en una chance clara rival, pero se redimió con el centro del gol de Zuliani.

Federico Murillo (4): No se sintió cómodo en su posición. Tendió a cerrarse y buscar la banda de Zuliani, perdiendo referencia.

Bruno Juncos (5): Participativo dentro de lo que generó el equipo. En el segundo tiempo se lo notó cansado.

Sebastián “Pulpo” González (5): Muy retrasado. No logró gravitar ni generar peligro. Incómodo durante todo el partido.

Nicolás Iachetti (5): Luchó con lo que tuvo, pero le llegó poco la pelota.

INGRESARON

Carlo Lattanzio (6): Le dio otra dinámica al ataque. Tuvo una chance clarísima tras un pase de Nadalin que cruzó todo el arco.

Genaro Rossi (4): Desperdició una oportunidad increíble. Dudó cuando debía definir y tomó malas decisiones.

Jaurena (5): Entró tras la lesión de Osores. Sin incidencias.

Marchio y Gabriel Hachen (5): Aportaron movilidad. Hachen participó en una jugada clara con centro corto que casi termina en gol.