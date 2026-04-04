domingo 5 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Zuliani se vistió de 9 y salvó al Verdinegro: reviví el gol

El defensor apareció en el área rival y marcó el 1-1 ante Gimnasia y Tiro, justo antes del descanso. Un gol clave para cambiar el rumbo del partido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
zuliani

Cuando el primer tiempo se apagaba y San Martín todavía sentía el golpe del arranque, Hernán Zuliani rompió el molde. El lateral se metió en el área rival como un “9” y, tras un centro preciso de Facundo Nadalin, anticipó a todos para empujar la pelota y sellar el empate en Salta.

Lee además
lo madrugaron, reacciono y casi lo da vuelta: puntazo del verdinegro en salta
Primera Nacional

Lo madrugaron, reaccionó y casi lo da vuelta: puntazo del Verdinegro en Salta
de un flojo arranque a un final con protagonismo: el uno por uno de san martin
Puntaje

De un flojo arranque a un final con protagonismo: el uno por uno de San Martín

El tanto no solo significó el 1-1, sino también un envión anímico determinante. A partir de esa aparición inesperada, el Verdinegro se soltó, creció en el complemento y estuvo muy cerca de darlo vuelta. Zuliani, en modo goleador, cambió la historia en el momento justo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Porquettargasce/status/2040246579764859319&partner=&hide_thread=false

Seguí leyendo

Max Verstappen se rindió ante Lionel Messi: "Creés que podés detenerlo, pero no podés"

Luiz, el chico brasileño que encontró su lugar en Cuesta del Viento

Rubén Ceballos y cómo se reinventó en Italia: volvió a calzarse los botines, dirige y busca exportar talentos sanjuaninos al Viejo Continente

Saluden, acá está el campeón: Argentina le ganó a Italia y se quedó con la Copa de las Naciones en Montreux

El renacer de Lihue: de las sombras de la calle a ser el 'sanjuanino de los hongos' y referente de las barras

River, de racha: ¡ganó y acumula cuatro triunfos al hilo!

Toro, de la felicidad por la victoria al "factor sorpresa": qué dijo la figura que empujó a UPCN en la final

Va todo al ganador: un joven tucumano se quedó con el Big Air

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
saluden, aca esta el campeon: argentina le gano a italia y se quedo con la copa de las naciones en montreux
Hockey sobre patines

Saluden, acá está el campeón: Argentina le ganó a Italia y se quedó con la Copa de las Naciones en Montreux

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado
Confirmado

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado

Así es el lugar donde hallaron un cuerpo sin vida de Quiroga, el fotógrafo que llevaba una semana desaparecido
Máxima tensión

Así es el lugar donde hallaron un cuerpo sin vida de Quiroga, el fotógrafo que llevaba una semana desaparecido

Un reconocido empresario celebró su casamiento en una playa paradisíaca de Brasil
Emocionante

Un reconocido empresario celebró su casamiento en una playa paradisíaca de Brasil

Saluden, acá está el campeón: Argentina le ganó a Italia y se quedó con la Copa de las Naciones en Montreux
Hockey sobre patines

Saluden, acá está el campeón: Argentina le ganó a Italia y se quedó con la Copa de las Naciones en Montreux

El renacer de Lihue: de las sombras de la calle a ser el sanjuanino de los hongos y referente de las barras
Videonota

El renacer de Lihue: de las sombras de la calle a ser el 'sanjuanino de los hongos' y referente de las barras

Te Puede Interesar

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado
Confirmado

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado

Por Redacción Tiempo de San Juan
Claudia Pérez De Sanctis, la jardinera del arte mutante
Talento nuestro

Claudia Pérez De Sanctis, la jardinera del arte mutante

La única cafetería de especialidad de Jáchal, ubicada en una histórica esquina, de la mano de dos jachalleros que tuvieron que reinventarse para sobrevivir
Emprendedores

La única cafetería de especialidad de Jáchal, ubicada en una histórica esquina, de la mano de dos jachalleros que tuvieron que reinventarse para sobrevivir

Consejo de la Magistratura en la mira: el concurso por tres cargos judiciales ¿podría ser impugnado?
Polémica

Consejo de la Magistratura en la mira: el concurso por tres cargos judiciales ¿podría ser impugnado?

Los esenciales culturales de David Gardiol: de vivir la experiencia spinetteana a un clásico de Cortázar
Videonota

Los esenciales culturales de David Gardiol: de vivir la experiencia "spinetteana" a un clásico de Cortázar