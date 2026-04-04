Zuliani se vistió de 9 y salvó al Verdinegro: reviví el gol

Cuando el primer tiempo se apagaba y San Martín todavía sentía el golpe del arranque, Hernán Zuliani rompió el molde. El lateral se metió en el área rival como un “9” y, tras un centro preciso de Facundo Nadalin, anticipó a todos para empujar la pelota y sellar el empate en Salta.
El tanto no solo significó el 1-1, sino también un envión anímico determinante. A partir de esa aparición inesperada, el Verdinegro se soltó, creció en el complemento y estuvo muy cerca de darlo vuelta. Zuliani, en modo goleador, cambió la historia en el momento justo.
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