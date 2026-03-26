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En Salta

Investigan una fiesta sin autorización en la Quebrada de las Conchas

El documento que presentaron los encargados de la organización del evento no fue emitido por ninguna autoridad competente

Por Agencia NA
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La Justicia de Salta investiga un casamiento que se realizó en la reserva natural Quebrada de las Conchas, en la ciudad de Cafayate, que no estaba autorizado. Desde el Ministerio de Producción y Minería provincial informaron que el documento difundido sobre la aprobación del evento “no fue emitido por la autoridad ambiental competente”.

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La acusación fue realizada por las autoridades de Cafayate luego de observar las imágenes que se viralizaron en redes sociales de una boda que se realizó en Quebrada de las Conches, ubicada en la Ruta Nacional 68. Con la información obtenida, se realizaron las actuaciones administrativas correspondientes y se radicó la denuncia ante las autoridades pertinentes.

A través de un comunicado, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el Ministerio de Producción y Minería de Salta, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, indicó que se tomó intervención ante la “circulación de un documento apócrifo vinculado a la supuesta autorización de un evento privado en la reserva natural, constatándose que dicho instrumento no fue emitido por el organismo competente”.

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En consecuencia, se activaron los procedimientos administrativos previstos por la normativa vigente y se efectuó la denuncia correspondiente en la Fiscalía Penal de Cafayate por presunta falsificación de instrumento público, “a fin de resguardar la legalidad de los actos administrativos y proteger un área de alto valor ambiental de la provincia”._

Las actividades en áreas naturales protegidas están reguladas por la Ley Nº7.070 de Protección del Medio Ambiente y la Ley Nº7.107 del Sistema Provincial de Áreas Protegidas. “Estas normas establecen que cualquier intervención debe cumplir una evaluación de impacto ambiental previa, con documentación técnica y verificación de las condiciones del sitio”, explicaron.

Luego de que se conociera la causa, una mujer que dijo ser la dueña del inmueble donde se llevó a cabo el casamiento sostuvo que tenía los permisos necesarios y hasta cuestionó que era un lugar privado.

FUENTE: Agencia NA

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