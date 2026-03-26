Los docentes sanjuaninos cobrarán el martes 31 de marzo con el aumento ofrecido por el Gobierno en paritarias

Los docentes de San Juan cobrarán el próximo 31 de marzo, con los incrementos propuestos en paritaria. Además habrá un bono especial para todos los empleados públicos.

A pesar de que en la última reunión paritaria los sindicatos docentes de la provincia no llegaron a un acuerdo salarial con el Gobierno y se acordó pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo 8 de abril, los maestros de la provincia cobrarán su próximo sueldo antes de que termine el mes y con los ítems ofrecidos por la Provincia.

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Según informó el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, los haberes al sector docente estarán acreditados el martes 31 de marzo.

Al mismo tiempo, desde la cartera indicaron que: "Se comunica que el incremento salarial a dicho sector, en el mes de marzo de 2026, se realizará de acuerdo a las últimas reuniones paritarias".

En ese contexto, enumeraron los siguientes ítems:

- 5% de incremento salarial para el mes de marzo de 2026

- 6 puntos al código A01

- 6 puntos al código E60

- Y los códigos G44 y G46 (complemento salarial) para los cargos docentes de menores ingresos

Asimismo, el miércoles 15 de abril se pagará un bono no remunerativo, no bonificable, de $120.000 para todos los empleados de la Administración Pública Provincial.

"Se recuerda que los cajeros automáticos funcionan las 24 horas y que están vigentes las extracciones con tarjeta de débito en los principales supermercados y estaciones de servicio de la provincia, entre otros comercios identificados con el logo de Visa - Extra cash", sostuvieron para finalizar.