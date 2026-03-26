jueves 26 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Importante

Los docentes sanjuaninos cobrarán el martes 31 de marzo con el aumento ofrecido por el Gobierno en paritarias

Desde el Ministerio de Economía indicaron, además, que habrá un bono para todos los empleados públicos. El detalle de los nuevos puntos a tener en cuenta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los docentes de San Juan cobrarán el próximo 31 de marzo, con los incrementos propuestos en paritaria. Además habrá un bono especial para todos los empleados públicos.

Los docentes de San Juan cobrarán el próximo 31 de marzo, con los incrementos propuestos en paritaria. Además habrá un bono especial para todos los empleados públicos.

A pesar de que en la última reunión paritaria los sindicatos docentes de la provincia no llegaron a un acuerdo salarial con el Gobierno y se acordó pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo 8 de abril, los maestros de la provincia cobrarán su próximo sueldo antes de que termine el mes y con los ítems ofrecidos por la Provincia.

Lee además
mas de 75.000 estudiantes y docentes ya utilizan el boleto escolar gratuito
Educación

Más de 75.000 estudiantes y docentes ya utilizan el boleto escolar gratuito
arranco en san juan uno de los paros docentes universitarios mas largos de la historia
UNSJ

Arrancó en San Juan uno de los paros docentes universitarios más largos de la historia

Según informó el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, los haberes al sector docente estarán acreditados el martes 31 de marzo.

Al mismo tiempo, desde la cartera indicaron que: "Se comunica que el incremento salarial a dicho sector, en el mes de marzo de 2026, se realizará de acuerdo a las últimas reuniones paritarias".

En ese contexto, enumeraron los siguientes ítems:

- 5% de incremento salarial para el mes de marzo de 2026

- 6 puntos al código A01

- 6 puntos al código E60

- Y los códigos G44 y G46 (complemento salarial) para los cargos docentes de menores ingresos

Asimismo, el miércoles 15 de abril se pagará un bono no remunerativo, no bonificable, de $120.000 para todos los empleados de la Administración Pública Provincial.

"Se recuerda que los cajeros automáticos funcionan las 24 horas y que están vigentes las extracciones con tarjeta de débito en los principales supermercados y estaciones de servicio de la provincia, entre otros comercios identificados con el logo de Visa - Extra cash", sostuvieron para finalizar.

Temas
Seguí leyendo

Definieron qué diputados recibirán a Orrego adentro y afuera de la Legislatura de San Juan

En San Juan se prevé que la nueva Ley de Transporte entre en vigencia en abril

Victoria Villarruel conmemoró el "Día del niño por nacer"

El nuevo Código Penal de Milei: nuevos delitos y penas más duras

Diputados impugnaron la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares

A dos semanas de las elecciones en UPCN, qué pasó con las candidaturas

La diputada Karen Reichardt, a una expositora ambientalista: "¿Por qué no te tomás una pastillita?"

Argentina votó contra una resolución de la ONU que calificó a la esclavitud como el crimen más grave de la historia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Taxis y remises en San Juan.
Avances

En San Juan se prevé que la nueva Ley de Transporte entre en vigencia en abril

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Créditos ANSES: cómo saber cuántas cuotas te quedan por pagar y de cuánto
Info útil

Créditos ANSES: cómo saber cuántas cuotas te quedan por pagar y de cuánto

La inhibición de un juez posterga el juicio al empleado judicial acusado de malversar fondos públicos
Traba

La inhibición de un juez posterga el juicio al empleado judicial acusado de malversar fondos públicos

Este es el preso que fugó de la Comisaría 26ta, señalaron fuentes de la fuerza.
Evasión

Un detenido fugó de una comisaría de Chimbas y fue recapturado en las cercanías

Por los reiterados aumentos de combustibles, estaciones de servicio prevén bajas en el consumo e incremento en la cantidad de clientes con GNC
Panorama

Por los reiterados aumentos de combustibles, estaciones de servicio prevén bajas en el consumo e incremento en la cantidad de clientes con GNC

¿Para qué me quieren viva?: la dura historia de Noelia, la joven que morirá por eutanasia
Muerte digna

"¿Para qué me quieren viva?": la dura historia de Noelia, la joven que morirá por eutanasia

Te Puede Interesar

Luis Villaverde, el joven recuperó la libertad tras estar detenido por casi 72 horas.
Audiencia

Le destruyó la cara de un tiro a su hermano en Chimbas, pero quedó libre: "Fue un hecho desafortunado"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fabricio Benedetti (derecha de la foto) junto a Jorge Mayoral, cuando dirigían la Mesa de Homologación y Sustitución de Importaciones. El ex dirigente respondió los cuestionamientos y opinó una nueva Ley de Proveedores en San Juan. 
Debate minero abierto

La historia del "compre local" en Veladero sigue levantando polvareda: contestó Benedetti

Turismo y ambiente, la doble herencia transformada en la gran pasión de un joven sanjuanino
Personajes sanjuaninos

Turismo y ambiente, la doble herencia transformada en la gran pasión de un joven sanjuanino

Preocupación en el Paseo de los Artesanos: afirmaron que sufrieron robos en pocos días y se llevaron millones de pesos en materiales
En el microcentro

Preocupación en el Paseo de los Artesanos: afirmaron que sufrieron robos en pocos días y se llevaron millones de pesos en materiales

San Juan blindada: despliegan casi 500 policías para custodiar los mega eventos del fin de semana
Operativo gigante

San Juan blindada: despliegan casi 500 policías para custodiar los mega eventos del fin de semana