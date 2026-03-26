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Sorpresa social

Nahir Galarza salió de la cárcel: cuál es el motivo

La joven cumple la condena de prisión perpetua por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo en Entre Ríos.

Por Agencia NA
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Nahir Galarza, la joven que fue condenada a prisión perpetua por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo en Entre Ríos, salió de la cárcel y hubo sorpresa ante el conocimiento de la noticia. Según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas, el motivo de su traslado fue para visitar a su abuela, quien está enferma.

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En las últimas horas trascendió que Galarza salió de la Unidad Penal Nº6 de Paraná y fue trasladada hasta la ciudad de Gualeguaychú para despedirse de su abuela materna, quien padece una enfermedad oncológica terminal.

Su salida se logró luego de una solicitud especial que realizó al defensa de la joven debido a la cercanía que tenía la acusada con su abuela. Tras analizar el pedido, la Justicia le otorgó que pueda salir de la cárcel por unas horas para saludar a su pariente.

“Fue bajo un extremo secreto y estrictas medidas de seguridad”, comentó el periodista local Carlos Challiol en diálogo con NA.

En este marco, la autorización habría sido por única vez y el operativo se concretó en la vivienda donde se encuentra internada la abuela de Galarza.

Luego de la visita, la acusada fue nuevamente derivada a la cárcel de Paraná para continuar con el cumplimiento de su condena.

El 29 de diciembre de 2025 se cumplieron ocho años del crimen de Fernando Pastorizzo. Aquel día, pero de 2017, Galarza mató de dos disparos por la espalda a su novio en la calle General Paz, en Entre Ríos, donde se encontró el cuerpo al lado de su motocicleta.

El 3 de julio de 2018 Nahir fue hallada penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y se descartó que el damnificado haya ejercido violencia contra la implicada.

Se trata de la mujer más joven en recibir esa sentencia en la historia judicial argentina (19 años, 7 meses y 21 días).

FUENTE: Agencia NA

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