Por casualidad, hallaron a una sanjuanina que pasó un día desaparecida en un cerro de La Rioja y era intensamente buscada

Una andinista sanjuanina pasó un día desaparecida en un cerro de La Rioja. Por el caso se implementó un importante operativo de búsqueda, aunque finalmente fue hallada casualmente por un grupo de turistas. Foto: Nueva Rioja

Una andinista sanjuanina que permaneció desaparecida durante más de 24 horas en la zona del Cerro Bonete, en La Rioja, fue hallada con vida de manera fortuita por un grupo de excursionistas, en un desenlace inesperado para un operativo que la buscaba intensamente en otro sector de la cordillera.

Crimen en una cancha Juicio por el asesinato de Diego Andreoni: pidieron la absolución para uno de los acusados

El hallazgo se produjo en cercanías del ingreso a las arenas del Corona del Inca, en la base del cerro, cuando turistas que descendían del cráter la encontraron y dieron aviso a las autoridades. Según la información preliminar, la mujer (de la que no trascendió la identidad) se encuentra en buen estado general de salud, aunque se aguarda un parte oficial que detalle su condición y las circunstancias en las que logró llegar hasta ese punto.

image

El operativo de búsqueda, que involucraba a equipos de rescate, fuerzas de seguridad y personal especializado en alta montaña, estaba enfocado en una zona distinta a la del hallazgo. La desaparición había activado un amplio despliegue en la región cordillerana del departamento Vinchina, un área caracterizada por su geografía extrema y condiciones climáticas cambiantes que dificultan tanto la orientación como las tareas de rescate.

La mujer había sido reportada como desaparecida luego de que se perdiera todo contacto durante una actividad de andinismo. De acuerdo a las primeras informaciones, el grupo del que formaba parte no habría cumplido con los protocolos correspondientes, lo que derivó en la activación del operativo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2037145916029776020&partner=&hide_thread=false Hallaron con vida a la andinista sanjuanina que estuvo desaparecida más de un día en el Cerro Bonete, en La Rioja. La mujer fue encontrada por casualidad por excursionistas cerca del Corona del Inca, en una zona distinta a la que era intensamente rastrillada por los equipos de… pic.twitter.com/NH8SyMUTmv — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 26, 2026

Durante la búsqueda, los rescatistas trabajaron en sectores de difícil acceso, enfrentando bajas temperaturas, altura y una marcada amplitud térmica, condiciones habituales en esta zona de la cordillera riojana. Incluso en épocas estivales, el clima puede volverse adverso en cuestión de horas.

El departamento de Vinchina es reconocido como un destino de turismo aventura por sus paisajes de alta montaña, pero también representa un escenario de riesgo para quienes realizan actividades como el andinismo sin la preparación o previsión adecuada.

Si bien la aparición de la andinista llevó alivio a los equipos que participaban del operativo, las tareas continúan en la zona mientras se esperan precisiones oficiales sobre el caso.

*Con información de Nueva Rioja