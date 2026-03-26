jueves 26 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atención

Tarjeta SUBE gratis: a quiénes les corresponde y desde cuándo se podrá conseguir

La medida fue informada por el Gobierno nacional a través de una Resolución publicada en el Boletín Oficial.

Por Agencia NA
El Gobierno aumentó el saldo negativo de la tarjeta SUBE.

El Gobierno aumentó el saldo negativo de la tarjeta SUBE.

El Gobierno nacional confirmó la implementación de la gratuidad en la Tarjeta SUBE para personas con discapacidad, a través de una publicación en el Boletín Oficial.

Lee además
investigan una fiesta sin autorizacion en la quebrada de las conchas
En Salta

Investigan una fiesta sin autorización en la Quebrada de las Conchas
el secretario de finanzas relativizo la crisis: no creo que haya mucha gente que este peor
Punto de vista

El secretario de Finanzas relativizó la crisis: "No creo que haya mucha gente que esté peor"

La medida, impulsada por el Ministerio de Capital Humano, apunta a garantizar un acceso más ágil y sin trabas al transporte público en todo el país.

Tarjeta SUBE gratis

A través del Artículo 2° de la normativa publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional facultó la firma de convenios específicos para implementar de manera definitiva la gratuidad en la tarjeta SUBE.

La medida busca modernizar y agilizar el acceso al derecho de transporte gratuito, eliminando barreras burocráticas y unificando el beneficio directamente en el plástico del sistema SUBE.

Los puntos clave de la resolución

  • Convenio de Colaboración: La resolución faculta al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a suscribir acuerdos conjuntos con la Secretaría de Transporte (bajo la órbita del Ministerio de Economía).
  • Implementación Técnica: El convenio se enmarca en un trabajo previo iniciado el 13 de marzo de 2025, donde también participa Nación Servicios S.A., la entidad responsable de la tecnología del sistema SUBE.
  • El Objetivo: Avanzar formalmente en la configuración del beneficio de gratuidad. Esto significa que, una vez implementado, la persona con discapacidad no debería presentar documentación adicional en cada viaje, sino que su propia tarjeta SUBE ya contará con la validación del beneficio.
image

Hasta el momento, muchas personas con discapacidad deben exhibir su Certificado Único de Discapacidad (CUD) al subir al transporte o realizar trámites presenciales de renovación constantes. Con esta nueva configuración técnica:

  • Validación Automática: Se espera que el sistema reconozca el perfil del usuario de manera digital.
  • Mayor Dignidad y Rapidez: Agiliza el ascenso a las unidades y evita situaciones de fricción o discriminación en el acceso al beneficio.
  • Alcance Nacional: Al utilizar la plataforma SUBE, el beneficio tendrá validez en todas las localidades del país donde el sistema esté operativo.

Fuente: NA

Temas
Seguí leyendo

Retiran un cuadro de Perón y Evita de Casa Rosada y evalúa poner uno de Messi

Se viene otra luna rosa: cuándo verla y qué significa

Una traba de último momento para Agostina Páez: ahora el juez quiere que se quede en Brasil hasta el fallo final

Massa declaró en Comodoro Py que hubo "incumplimientos" en el plan de viviendas Sueños Compartidos

Rechazaron un pedido de "Chiqui" Tapia para salir durante 60 días del país

Jubilados del PAMI: vuelven los medicamentos gratis, quiénes quedan excluidos

El consulado español lanzó una advertencia por los más de 645 mil argentinos que quieren obtener la ciudadanía

Su camioneta se rompió en un pozo, no le aceptaron el reclamo, lo apeló y ahora deberán pagarle

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
retiran un cuadro de peron y evita de casa rosada y evalua poner uno de messi
Por "fallas estructurales"

Retiran un cuadro de Perón y Evita de Casa Rosada y evalúa poner uno de Messi

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Glober, el equipo sanjuanino de hockey sobre patines que hizo historia en Chile
Pura gloria

Glober, el equipo sanjuanino de hockey sobre patines que hizo historia en Chile

Créditos ANSES: cómo saber cuántas cuotas te quedan por pagar y de cuánto
Info útil

Créditos ANSES: cómo saber cuántas cuotas te quedan por pagar y de cuánto

Este es el preso que fugó de la Comisaría 26ta, señalaron fuentes de la fuerza.
Evasión

Un detenido fugó de una comisaría de Chimbas y fue recapturado en las cercanías

La inhibición de un juez posterga el juicio al empleado judicial acusado de malversar fondos públicos
Traba

La inhibición de un juez posterga el juicio al empleado judicial acusado de malversar fondos públicos

Caucete: un hombre se cayó de una mora y murió
De terror

Caucete: un hombre se cayó de una mora y murió

Te Puede Interesar

Taxis y remises en San Juan.
Avances

En San Juan se prevé que la nueva Ley de Transporte entre en vigencia en abril

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una andinista sanjuanina pasó un día desaparecida en un cerro de La Rioja. Por el caso se implementó un importante operativo de búsqueda, aunque finalmente fue hallada casualmente por un grupo de turistas. Foto: Nueva Rioja
Alivio

Por casualidad, hallaron a una sanjuanina que pasó un día desaparecida en un cerro de La Rioja y era intensamente buscada

Por los reiterados aumentos de combustibles, estaciones de servicio prevén bajas en el consumo e incremento en la cantidad de clientes con GNC
Panorama

Por los reiterados aumentos de combustibles, estaciones de servicio prevén bajas en el consumo e incremento en la cantidad de clientes con GNC

Primera audencia por la ley de glaciares. 
 Tensión en Diputados

Reforma de la Ley de Glaciares: tras una primera jornada caliente, este jueves continúa la audiencia pública

Una gran cantidad de loros genera preocupación y alarma entre productores de algunas zonas de Jáchal.
Alarma

"Malditos loros": productores de maíz sanjuaninos los acusan de comerles toda la cosecha