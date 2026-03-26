Tarjeta SUBE gratis: a quiénes les corresponde y desde cuándo se podrá conseguir

El Gobierno nacional confirmó la implementación de la gratuidad en la Tarjeta SUBE para personas con discapacidad, a través de una publicación en el Boletín Oficial.
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La medida fue informada por el Gobierno nacional a través de una Resolución publicada en el Boletín Oficial.
El Gobierno nacional confirmó la implementación de la gratuidad en la Tarjeta SUBE para personas con discapacidad, a través de una publicación en el Boletín Oficial.
La medida, impulsada por el Ministerio de Capital Humano, apunta a garantizar un acceso más ágil y sin trabas al transporte público en todo el país.
A través del Artículo 2° de la normativa publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional facultó la firma de convenios específicos para implementar de manera definitiva la gratuidad en la tarjeta SUBE.
La medida busca modernizar y agilizar el acceso al derecho de transporte gratuito, eliminando barreras burocráticas y unificando el beneficio directamente en el plástico del sistema SUBE.
Hasta el momento, muchas personas con discapacidad deben exhibir su Certificado Único de Discapacidad (CUD) al subir al transporte o realizar trámites presenciales de renovación constantes. Con esta nueva configuración técnica:
Fuente: NA