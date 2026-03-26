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Tristeza

Dolor en Casa Cuna: murió Tati Figueroa, una de sus colaboradoras más queridas

“No tenemos palabras para tanto dolor”, compartieron desde la institución que da hogar a niños pequeños en momentos vulnerables.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dolor por el fallecimiento de Dora Cristina Figueroa, conocida afectuosamente como “Tati”, una querida colaboradora de Casa Cuna.

Dolor por el fallecimiento de Dora Cristina Figueroa, conocida afectuosamente como “Tati”, una querida colaboradora de Casa Cuna.

La comunidad de Casa Cuna atraviesa horas de profunda tristeza tras conocerse el fallecimiento de Dora Cristina Figueroa, conocida afectuosamente como “Tati”, una colaboradora histórica de la institución que dejó una huella imborrable por su compromiso, calidez y entrega desinteresada.

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“Hoy es un día muy triste para todas nosotras que formamos con tanto cariño Casa Cuna. Más allá de ser una institución, somos una familia y hoy no tenemos palabras para tanto dolor”, expresaron desde la organización al despedirla con un sentido mensaje.

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Tati fue mucho más que una colaboradora: fue una amiga entrañable, una presencia constante y una fuente inagotable de ideas y alegría. “Se nos fue una gran amiga, nuestra Tati Figueroa. La que siempre tenía la mejor onda en las reuniones y tenía mil ideas, la que siempre tenía sonrisas para dar”, recordaron con emoción.

Desde la institución también hicieron referencia a la dura enfermedad que atravesó: “Le tocó una batalla muy dura y difícil y ahora le toca descansar al lado del Señor”. Su partida deja un vacío difícil de llenar, pero también el desafío de continuar con el legado que supo construir con tanto amor.

“Nos toca aprender a vivir con su ausencia y seguir para adelante como a ella siempre le gustaba, ir para adelante. Te vamos a extrañar enormemente amiga, nos vas a hacer mucha falta”, añadieron.

Embed - Asociación Casa Cuna de San Juan on Instagram: "Hoy es un día muy triste para todas nosotras que formamos con tanto cariño Casa Cuna... Más allá de ser una institución, somos una familia y hoy no tenemos palabras para tanto dolor Se nos fue una gran amiga, nuestra Tati La que siempre tenía la mejor onda en las reuniones y tenía mil ideas, la que siempre tenía sonrisas para dar... Le tocó una batalla muy dura y difícil y ahora le toca descansar al lado del Señor. Nos toca aprender a vivir con su ausencia y seguir para adelante como a ella siempre le gustaba, ir para adelante Te vamos a extrañar enormemente amiga, nos vas a hacer mucha falta. Gracias por todo lo que le brindaste a Casa Cuna Descansa en paz "
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Casa Cuna funciona en San Juan desde hace casi 64 años, brindando contención, cuidado y cubriendo las necesidades de niños pequeños que, por distintas circunstancias, deben ser separados de manera transitoria o permanente de sus familias biológicas. En ese camino, el aporte de personas como Tati ha sido fundamental para sostener el espíritu solidario de la institución.

“Gracias por todo lo que le brindaste a Casa Cuna”, concluye el mensaje que hoy resume el dolor de toda una comunidad que despide a una de sus figuras más queridas.

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