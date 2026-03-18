Condena con cárcel para un hombre que le dio una golpiza a un joven por celos en Caucete

La Justicia sanjuanina condenó este miércoles a Laureano Quiroga por un violento hecho que protagonizó en Caucete en enero de 2026. Fue condenado por el juez de Garantías, Mariano Carrera, a la pena de 1 año y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, tras ser hallado culpable de los delitos de lesiones graves y amenazas simples.

El episodio que originó la causa ocurrió meses atrás, cuando Quiroga interceptó a la víctima, un joven cuya identidad se preserva, y le propinó una feroz paliza motivada por un ataque de celos. Según la investigación fiscal iniciada por Francisco Pizarro y terminada por Adrián Riveros , el agresor no solo utilizó la fuerza física para herir de gravedad al joven, sino que también profirió amenazas de muerte, generando un clima de temor que se mantuvo durante todo el proceso.

Cabe recordar que, al inicio de la instrucción, la fiscalía había solicitado la prisión preventiva debido a la peligrosidad del imputado y al riesgo de entorpecimiento de la causa. En aquel entonces, se fijó un plazo de 90 días para recolectar pruebas clave, entre las que se destacaron los informes médicos que daban cuenta de las secuelas físicas sufridas por el damnificado.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Brutal golpiza por celos en Caucete: el acusado se enfrenta a dos cargos, uno de ellos muy grave Laureano Quiroga (21) es el principal señalado por una feroz golpiza contra Fernando Javier Fernández Domínguez (24). El hecho tuvo lugar en la madrugada del pasado 13 de enero, alrededor de las 2:07, a orillas de la Ruta Nacional 141, en las inmediaciones del paraje Vallecitos, en la zona de Bermejos, Caucete. Fuentes del caso adelantaron a Tiempo de San Juan los cargos que le imputarán a Quiroga, en una inminente audiencia que revelará los detalles de la violenta noche ocurrida en el departamento del este sanjuanino: lesiones graves y amenazas. Quiroga podría enfrentarse a una pena de prisión, entre uno y diez años para el delito más grave y entre 6 meses a dos años para el de menor gravedad. Más info en www.tiempodesanjuan.com #TiempoDeSanJuan #SanJuan #caucete" View this post on Instagram

Un factor determinante para que la pena sea de cumplimiento efectivo fue el prontuario del acusado. Quiroga ya contaba con una condena previa en su contra, lo que lo inhabilitó para recibir el beneficio de la libertad y lo obligó a que esta nueva sentencia se unificara o se computara de manera que deba ser cumplida tras las rejas del Servicio Penitenciario Provincial.