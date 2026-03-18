miércoles 18 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tribunales

Condena con cárcel para un hombre que le dio una golpiza a un joven por celos en Caucete

El agresor, identificado como Laureano Quiroga, tenía una condena previa y por tal razón recibió una pena efectiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
QUIROGA, LAUREANO
Lee además
violenta golpiza por celos en caucete: prision preventiva y 90 dias de investigacion para el imputado
Tribunales

Violenta golpiza por celos en Caucete: prisión preventiva y 90 días de investigación para el imputado
paso en pocito: el veneno morales admitio que asesino a el cara de goma y acepto 10 anos de carcel video
Tribunales

Pasó en Pocito: el "Veneno" Morales admitió que asesinó a "El Cara de Goma" y aceptó 10 años de cárcel

El episodio que originó la causa ocurrió meses atrás, cuando Quiroga interceptó a la víctima, un joven cuya identidad se preserva, y le propinó una feroz paliza motivada por un ataque de celos. Según la investigación fiscal iniciada por Francisco Pizarro y terminada por Adrián Riveros, el agresor no solo utilizó la fuerza física para herir de gravedad al joven, sino que también profirió amenazas de muerte, generando un clima de temor que se mantuvo durante todo el proceso.

Cabe recordar que, al inicio de la instrucción, la fiscalía había solicitado la prisión preventiva debido a la peligrosidad del imputado y al riesgo de entorpecimiento de la causa. En aquel entonces, se fijó un plazo de 90 días para recolectar pruebas clave, entre las que se destacaron los informes médicos que daban cuenta de las secuelas físicas sufridas por el damnificado.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Brutal golpiza por celos en Caucete: el acusado se enfrenta a dos cargos, uno de ellos muy grave Laureano Quiroga (21) es el principal señalado por una feroz golpiza contra Fernando Javier Fernández Domínguez (24). El hecho tuvo lugar en la madrugada del pasado 13 de enero, alrededor de las 2:07, a orillas de la Ruta Nacional 141, en las inmediaciones del paraje Vallecitos, en la zona de Bermejos, Caucete. Fuentes del caso adelantaron a Tiempo de San Juan los cargos que le imputarán a Quiroga, en una inminente audiencia que revelará los detalles de la violenta noche ocurrida en el departamento del este sanjuanino: lesiones graves y amenazas. Quiroga podría enfrentarse a una pena de prisión, entre uno y diez años para el delito más grave y entre 6 meses a dos años para el de menor gravedad. Más info en www.tiempodesanjuan.com #TiempoDeSanJuan #SanJuan #caucete"
View this post on Instagram

Un factor determinante para que la pena sea de cumplimiento efectivo fue el prontuario del acusado. Quiroga ya contaba con una condena previa en su contra, lo que lo inhabilitó para recibir el beneficio de la libertad y lo obligó a que esta nueva sentencia se unificara o se computara de manera que deba ser cumplida tras las rejas del Servicio Penitenciario Provincial.

Temas
Seguí leyendo

Condenan al conocido abogado penalista por portar un revólver: no podrá ejercer la profesión por casi 5 años

Alerta en Pocito: encontraron a un nene de 3 años en la calle y a su hermano de 10 solo en su casa

Lo atraparon en plena "chamba": detenido por fraccionar marihuana en Plaza 25 de Mayo

Apareció un video de la gresca en la cancha de Sportivo Desamparados donde un hincha terminó herido de un disparo

Escapó, corrió y cayó a los 300 metros: intentó robar una moto y lo atraparon en un descampado

Le dio una brutal golpiza a su expareja en Rawson porque se enteró que estaba hablando con otro hombre

Un penitenciario fue atacado por dos motochorros que intentaron asaltarlo en Santa Lucía

Cayó presa la presunta estafadora que aportó un certificado médico trucho para no presentarse en Tribunales

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Uniformado golpeado

Un penitenciario fue atacado por dos motochorros que intentaron asaltarlo en Santa Lucía

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

 Vista del glaciar de roca Pachón, en la subcuenca dle Río Blanco, en Calingasta. (Fuente: Ianigla).   
Debate ambiental y minería

Un geólogo reabre la polémica en la cordillera: asegura que en Pachón hay un glaciar que sirve

Esta es la muchacha ahora detenida.
Operativo policial

Cayó presa la presunta estafadora que aportó un certificado médico trucho para no presentarse en Tribunales

De larga trayectoria y extrema confianza: quién es el nuevo subjefe de la Policía de San Juan
Perfil

De larga trayectoria y extrema confianza: quién es el nuevo subjefe de la Policía de San Juan

El sanjuanino y máximo goleador del Barcelona anunció su retiro: Ha sido una trayectoria soñada
Orgullo

El sanjuanino y máximo goleador del Barcelona anunció su retiro: "Ha sido una trayectoria soñada"

El IPV de San Juan busca este año entregar más casas que en 2025.
Plan 2026

EL IPV se propone entregar en San Juan dos barrios al mes: cuáles son los próximos y ¿habrá sorteos?

Te Puede Interesar

Alerta en Pocito: encontraron a un nene de 3 años en la calle y a su hermano de 10 solo en su casa. Imagen ilustrativa
Gravísmo

Alerta en Pocito: encontraron a un nene de 3 años en la calle y a su hermano de 10 solo en su casa

Por Redacción Tiempo de San Juan
El ENRE puso en marcha el proceso y habrá audiencia pública por la disputada línea eléctrica en San Juan.
Pelea por la energía

Ahora es oficial: el ENRE convocará a audiencia pública por la línea de 500 kV que pidió Vicuña en San Juan

Apareció un video de la gresca en la cancha de Sportivo Desamparados donde un hincha terminó herido de un disparo
Imágenes

Apareció un video de la gresca en la cancha de Sportivo Desamparados donde un hincha terminó herido de un disparo

Los gremialistas Patricia Quiroga (UDAP), Daniel Quiroga (AMET) y Karina Navarro (UDA) llegando juntos al despacho de la ministra de Educación Silvia Fuentes en una de las reuniones paritarias.
Negociación

Paritaria docente: aseguran que UDAP aceptó la última oferta salarial

Olvidó un bolso en la calle y se lo llevaron. Dice que tenía $6.000.000 en su interior y pide ayuda para recuperarlo.
En San Juan

Olvidó su bolso en la calle y un sujeto se lo llevó: asegura que en su interior había $6.000.000 y pide ayuda