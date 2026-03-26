Brutal robo hormiga a un delivery de PedidosYa en Rivadavia: entre cuatro lo apuñalaron y le llevaron todo

En la noche de este miércoles, un joven delivery de Pedidos Ya fue víctima de un brutal robo hormiga en Rivadavia. Cuatro delincuentes se abalanzaron contra él, le pegaron patadas, lo apuñalaron y le robaron todo. Lo dejaron tirado en medio de la calle.

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Este lamentable episodio ocurrió en la localidad de La Bebida, en inmediaciones de Comercio e Ignacio de la Roza en el Lote 20. El joven estaba cumpliendo con su trabajo cuando estos delincuentes, que pasaban por la zona, se abalanzaron sobre él.

Supuestamente, estos sujetos comenzaron a darle patadas por todo el cuerpo y le propinaron un puntazo, que minutos después los profesionales de la salud que lo asistieron manifestaron que por muy poco no le perforó un pulmón.

Tras el ataque, los ladrones le llevaron su motocicleta y dinero en efectivo. Con respecto a la víctima se encuentra internada recuperándose del brutal episodio vivido.

El caso recayó en manos de la Policía y de UFI Delitos Contra la Propiedad. Todos están abocados para dar con los presuntos atacantes.