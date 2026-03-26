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Por "fallas estructurales"

Retiran un cuadro de Perón y Evita de Casa Rosada y evalúan poner uno de Messi

La copia de la obra de Numa Ayrinhac exhibida en la antesala de Salón Eva Perón fue descolgada. También quitaron el ploteo inspirado en el Perito Moreno de Helmut Ditsch.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En medio de semanas complejas, el gobierno nacional ordenó retirar la replica del histórico cuadro del expresidente Juan Domingo Perón y su esposa Eva Duarte de Perón ubicada en la antesala al Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Según supo Infobae de fuentes oficiales, la decisión de descolgar la obra responde a un pedido de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, que determinó además el retiro del ploteo del glaciar Perito Moreno exhibido en la pared frontal del mismo pasillo ubicado en el ala del noreste del primer piso.

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El argumento formal para el desmontado de las copias de las obras de Helmut Ditsch y de Numa Ayrinhac gira en torno a la detección de fallas en la estructura para su exhibición. Además, en la administración libertaria alegan que la exposición a cambios de temperatura producto de los aires acondicionados del pasillo podrían “afectar” la estética de las piezas.

“Se detectaron algunas fallas estructurales, por lo que optamos por reforzarlos y ponerlos al resguardo”, se sinceró un funcionario ante este medio. El retrato de la familia Perón es una copia del original en óleo sobre tela de 220 centímetros de alto por 150 centímetros de ancho de 1948 que se encuentra exhibido en el Museo de Casa Rosada. Se trata de la última obra del autor que sobrevivió a la destrucción de la simbología peronista en el marco del proceso de “desperonización” tras el golpe de Estado de 1955 y que refleja al Primer Mandatario, con la banda y sonriente, acompañado por “Evita”.

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Ante la desnudez de las paredes, la administración libertaria evalúa una serie de alternativas para reemplazar las piezas. En lugar del retrato del exmandatario y la primera dama, en Balcarce 50 hablan de la posibilidad de enmarcar una lámina de algún prócer argentino, entre los que destacan Domingo Faustino Sarmiento, Manuel Belgrano, Juan Bautista Alberdi y Julio Argentino Roca. Sin embargo, la figura que más se impone por estas horas es la del capitán de la Selección argentina campeona del mundo, el ídolo popular Lionel Messi.

Con intención de canjear paisaje por paisaje, en el Poder Ejecutivo meditan la chance de replicar una gigantografía de las Cataratas del Iguazú, del lado argentino, lindantes con Brasil. La explicación a la elección la vinculan a la proximidad del espacio vacío con el despacho del secretario de Prensa, Javier Lanari, oriundo de la ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones.

A finales de febrero, Helmut Ditsch, el autor de la obra “El hielo y la eternidad transitoria, la más valuada en la historia del arte argentino, se pronunció en contra de las modificaciones a la Ley de Glaciares, una de las claves del Poder Ejecutivo para el año legislativo 2026, y pidió que legisladores y funcionarios “estén a la altura de las circunstancia”. “La regresión de los glaciares es un hecho y ni la entendible necesidad recaudatoria de los Estados ni el afán de lucro de las empresas deberían sumar una agresión extra a estos ecosistemas tan frágiles y expuestos. Por eso se trata de un decisión crucial“, argumentó el argentino en la carta abierta que publicó en El Destape.

Con intención de respetar la “historicidad y coherencia del espacio”, las copias removidas fueron enviadas al Museo de Bicentenario de Casa Rosada a la espera de un proceso de preservación. Algo similar ocurrió con la pieza original del francés, el pintor oficial de la familia Perón, que en 2020, luego de la firma de un Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica, el equipo de Conservación Restauración de Patrimonio Cultural sometió a una serie de estudios preliminares de laboratorio y fotografía para avanzar con su restauración.

Con la quita del cuadro, el Ejecutivo suma una nueva acción a la tendencia que inició el Ministerio de Capital Humano, que tiene a Sandra Pettovello al frente, en 2024 luego de que ordenara un “proceso de reordenamiento en sus espacios públicos” que implicó la quita afiches, fotos y bustos de la figura de Eva Perón y del expresidente Néstor Kirchner de las dependencias de ANSES.

La lógica fue replicada en febrero de 2025 con la quita de la gigantografía ubicada en el patio de la exESMA en la que se observaba al expresidente Kirchner aquella jornada del 24 de marzo de 2004, cuando resolvió bajar el cuadro del dictador Jorge Rafael Videla del Colegio Militar. La determinación fue adoptada por la Secretaría de Derechos Humanos encabezada en aquel entonces por Alberto Baños.

El accionar forma parte de un nuevo capítulo de la batalla cultural que encarna Javier Milei, quien se define profundamente crítico de la gestión de Néstor y Cristina Kirchner, pero que replican además sus funcionarios, legisladores, referentes y exponentes en redes sociales. “Me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro”, metaforizó el mandatario en una síntesis de sus deseos por dejar atrás el populismo y todo lo que representa.

FUENTE: Infobae

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