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Tras el robo de fármacos

Hallaron muerto a un enfermero en su casa de Palermo: había ampollas de propofol y fentanilo

La denuncia la hizo la hermana de la víctima, identificada como Eduardo Bentancourt, quien dijo no tener contacto con él desde hace días.

Por Agencia NA
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Un enfermero fue hallado muerto en su casa del barrio porteño de Palermo y hay incertidumbre sobre su posible vinculación con las conocidas “fiestas controladas” luego de que en la vivienda de la víctima hayan encontrado varias ampollas de diversos medicamentos, entre ellos Propofol y Fentanilo, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.

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Se tratan de los mismos fármacos con los que falleció el anestesista Alejandro Zalazar, caso que desmanteló el robo de elementos médicos de hospitales porteños, entre ellos el Hospital Italiano.

Fuentes del caso informaron que en la tarde de este viernes Rocío Marianela Bentancourt, que vive en Gualeguaychú, llamó a la Policía ante la falta de contacto desde hace varios días con su hermano Eduardo Bentancourt, enfermero de 44 años que estaba radicado en la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2428, Palermo.

Efectivos de la Comisaría Vecinal 14ª acudieron hasta el edificio y allí se entrevistaron con la mujer, quien dijo no poder contactarse con su hermano desde el 30 de marzo. De este modo, se pidió la presencia de la dueña de la vivienda, quien facilitó una copia de la llave para el ingreso de la Policía.

De forma inmediata, se constató que el enfermero se encontraba sentado sobre una silla del comedor, con sangre en su boca y sin signos vitales. Se solicitó al SAME, cuyos médicos confirmaron su fallecimiento. No se observaron signos de violencia.

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En el análisis del inmueble, los efectivos hallaron en la cocina varias ampollas, una jeringa y un guante descartable de látex. Todos estos elementos son de suma importancia y las autoridades ya ponen en la mira la posible vinculación con las “Propofest” y “viajes controlados”, causa en la que dos médicos están imputados.

Entre las ampollas incautadas se encuentras fármacos como, por ejemplo, Propofol, Lidocaína, Difenhidramina, Dipirona, Hioscina, Fentanilo, Diclofenac, Clonazepam, Midazolam, Dexzametazona, Adrenalina, Haloperdol, Metoclopramida, Diazepam, Keterolac, Cloruro De Potasio, Ceftriaxona, Penicilina, Succinivolina.

A su vez, se secuestraron tres celulares, documentación y tarjetas del fallecido.

La causa por averiguación de causales de muerte quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21 de Carlos Vasser.

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