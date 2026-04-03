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Causa en agenda

Vuelo privado a Punta del Este: Adorni contrató a un estudio de abogados para su defensa

Es por la causa que se investiga en el juzgado de Ariel Lijo, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas.

Por Agencia NA
adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, contrató a un abogado para la causa en la que se investiga su vuelo en avión privado a Punta del Este, según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas con fuentes oficiales.

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Se trata del estudio del letrado Matías Ledesma (Ledesma y Asociados), aclararon desde el entorno de Adorni ante la consulta de NA. La causa se tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo. La Justicia avanza en la investigación sobre otros posibles viajes con el foco en el financiamiento de los traslados.

Días atrás, Lijo ordenó una serie de allanamientos, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, con el objetivo de recolectar documentación sobre los viajes realizados entre Buenos Aires y Punta del Este junto al periodista Marcelo Grandio, durante el feriado de Carnaval.

En ese contexto, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizaron, la semana pasada, procedimientos en la empresa de taxis aéreos Alpha Centauri S.A., donde se buscó información contable, comercial y bancaria vinculada a los vuelos bajo análisis.

La investigación apunta a determinar quién financió los traslados y si existió algún tipo de irregularidad, en una causa que analiza posibles delitos como malversación de fondos o dádivas a funcionarios públicos.

El expediente también se amplió para incluir otros posibles vuelos y operaciones vinculadas, mientras se analizan registros, facturación y movimientos económicos asociados a los viajes.

La causa sumó nuevas pruebas y testimonios que podrían complicar la situación del funcionario, en medio de contradicciones sobre el origen de los fondos utilizados para costear los traslados.

El avance del expediente judicial incrementa la presión sobre el entorno del Gobierno, en un caso que combina el uso de vuelos privados, vínculos con terceros y el análisis del financiamiento de actividades de funcionarios públicos.

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