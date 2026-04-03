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Conmoción

Femicidio en Santa Fe: investigadora del Conicet fue hallada muerta a ocho balazos y su pareja apareció suicidado

Silvina Rosa Drago fue hallada con ocho balazos en su casa de Santa Fe. Su pareja, vinculado a lo académico, estaba muerto en el baño.

Por Agencia NA
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Una investigadora del Conicet de 56 años fue encontrada asesinada a balazos en su casa de la ciudad de Santa Fe, en un hecho que es investigado como un femicidio seguido de suicidio, porque su pareja, de 63, fue encontrado sin vida en el mismo domicilio.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas y, tal como indicaron medios locales, la víctima fue identificada como Silvina Rosa Drago, una reconocida científica con trayectoria destacada en el campo de la nutrición, profesión que desempeñaba como investigadora, además de haber obtenido un doctorado en ciencias biológicas.

El hombre, que era su pareja, Héctor Riego, también estaba vinculado al ámbito académico y era bioquímico. Ambos fueron encontrados en una vivienda ubicada en el barrio Candioti Norte, luego de que familiares se acercaran preocupados por la falta de respuesta a llamados y mensajes.

De acuerdo a las primeras pericias, la mujer fue asesinada de ocho disparos mientras se encontraba en el dormitorio, lo que evidenció la violencia del ataque. En tanto, el cuerpo del hombre fue hallado en el baño, dentro de la bañera, con un disparo y un arma de fuego, lo que refuerza la principal hipótesis de que, tras cometer el crimen, se quitó la vida.

Los investigadores no encontraron signos de ingreso forzado ni faltantes en la vivienda, por lo que se descarta, en principio, la participación de terceros y se avanza en la línea de un hecho ocurrido en el ámbito de la pareja.

En el lugar también se constató la muerte de una de las mascotas y la presencia de otro perro con manchas de sangre, lo que da cuenta del nivel de violencia registrado.

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