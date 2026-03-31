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Eliminatoria

Después de 52 años, el Congo vuelve al Mundial

Rapública Democrática del Congo venció a Jamaica y se metió en el Mundial de Fútbol 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Estadio Guadalajara de México fue testigo de la definición del boleto para Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA en el que esperaban Portugal, Uzbekistán y Colombia. Sin embargo, este enfrentamiento dejó mucho a deber en emociones, luego de que comenzara con mucho dinamismo y propuesta de ambos países, que se cayeron y en 90 minutos no se hicieron daño.

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Fue hasta el final del primer tiempo extra que el marcador se movió tras un error grave de Jamaica, pues en un tiro de esquina dejaron pasar un balón que se encontró con Axel Tuanzebe que hizo vibrar al Estadio Guadalajara que mostró su apoyo por el Congo desde el silbatazo inicial del partido.

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República del Congo derrota a Jamaica en el Estadio Guadalajara: Este es el grupo de los africanos

República del Congo logró una de las mayores hazañas en su historia, regresar a una Copa del Mundo después de de 52 años ausente. Si bien es cierto que este nuevo formato con 448 países abre la puerta a que haya sorpresas, los africanos han enamorado a Guadalajara por su buen futbol en asociación y explosividad.

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Ahora, con su boleto asegurado para la fiesta del futbol de países, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, tendrá que enfrentar uno de los grupos más complicados del certamen, pues está conformado por Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Cabe resaltar que en el Congo, antes llamado Zaire, no pudo ganar en su primera participación, quedando en último lugar con 14 goles en contra y llevandose una dolorosa goleada 0-9 ante Yugoslavia. El resto de derrotas fueron contra Brasil y Escocia.

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