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Qué dolor

Video: el Kun Agüero sufrió una grave lesión en el Senior de Independiente y lo tuvieron que sacar alzado

El regreso de Sergio Agüero a las canchas volvió a verse interrumpido por una dura lesión que sufrió en el clásico de viejas glorias. El duelo encendió la preocupación y lo dejará, una vez más, fuera de actividad mientras evalúa someterse a una intervención quirúrgica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Sergio Agüero sufrió una lesión mientras disputaba un partido con el equipo Senior de Independiente y debió abandonar el campo sin poder apoyar el pie izquierdo debido a una rotura del tendón de Aquiles. El exdelantero encendió las alarmas durante el clásico frente a River, disputado en el predio de Wilde, por la segunda fecha de la Copa de la Liga Senior +35.

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“Estaba jugando para el senior de Independiente y, como todos saben, salí lesionado y me confirmaron que me rompí el tendón, seguramente me van a tener que que operar”, expresó el Kun en sus redes.

Promediando el partido, Agüero recibió un golpe en esa zona y rápidamente mostró gestos evidentes de molestia. Sin poder continuar, debió salir del campo asistido por sus compañeros Leonel Toti Ríos y Luis Lobo, incluso con dificultades para pisar. La imagen generó preocupación entre los presentes, ya que el exjugador del Manchester City se retiró sin apoyar el pie afectado.

El encuentro terminó con triunfo 2-0 para el conjunto de Avellaneda, que se impuso con goles de Tomás De Vincenti y Fabián Bordagaray. Sin embargo, la atención se la llevó la situación del Kun, quien había comenzado el partido como titular pero no pudo completar el encuentro debido a un fuerte dolor en el tobillo izquierdo.

El encuentro terminó con triunfo 2-0 para el conjunto de Avellaneda, que se impuso con goles de Tomás De Vincenti y Fabián Bordagaray. Sin embargo, la atención se la llevó la situación del Kun, quien había comenzado el partido como titular pero no pudo completar el encuentro debido a un fuerte dolor en el tobillo izquierdo.

Agüero forma parte del plantel Senior de Independiente desde 2025, aunque su participación en este tipo de encuentros ha sido esporádica. En este 2026 ya había tenido acción en la primera fecha del torneo, frente a Riestra, donde convirtió uno de los goles en la victoria por 4-1 y además llevó la cinta de capitán.

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