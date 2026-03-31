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La Selección argentina se enfrenta con Zambia en su último amistoso antes del Mundial

Los dirigidos por Lionel Scaloni vienen de mostrar una muy pobre imagen en el triunfo ante Mauritania.

Por Agencia NA
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La Selección argentina recibirá este martes a Zambia, en el que será su último partido antes del inicio del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde irá en busca de su cuarta estrella.

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El encuentro, que está programado para las 20:15, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera", será dirigido por el venezolano Alexis Herrera y se podrá ver a través de Telefe y DSports.

La Selección argentina viene de tener una flojísima actuación en el triunfo 2-1 ante Mauritania, en un encuentro se impuso gracias a los goles de Enzo Fernández y Nico Paz, mientras que los africanos descontaron a través de Jordan Lefort.

En el primer tiempo los dirigidos por Lionel Scaloni dominaron sin complicaciones, aunque en el complemento protagonizaron un papelón al verse dominados por una selección de tercer orden que llegó al merecido descuento en el último minuto.

Al día siguiente de esta presentación, la “Scaloneta” disputó partido amistoso ante la Sub 20, en la que se impuso por 1-0 gracias al gol de José Manuel López, delantero que se desempeña en el Palmeiras de Brasil.

Si bien Scaloni aún no confirmó el 11 titular para el último partido de esta ventana internacional de marzo, la gran incógnita pasa por Lionel Messi y la posibilidad de que vuelva a ser suplente o de que ingrese desde el banco de suplentes, tal como ocurrió con Mauritania.

En conferencia de prensa, el DT albiceleste aseguró que: “Van a jugar la mayoría de los que conocemos porque es la última prueba. Una vez que vayan pasando los minutos, se vendrán los cambios para ver a los chicos… Nosotros tenemos que mostrar otra versión y es una buena oportunidad”.

En ese contexto, es probable que varios nombres que dijeron presente en el Mundial de Qatar 2022 vayan de arranque en el duelo frente al combinado africano, con el objetivo de cerrar la gira en Argentina con las ideas un poco más claras.

Este será el último partido de la Selección argentina hasta el Mundial 2026, donde integrará el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

  • Amistoso internacional
  • Argentina - Zambia
  • Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)
  • Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).
  • Hora: 20:15. TV: Telefe y Dports

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul; Thiago Almada, Lionel Messi, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.__IP__

Zambia: Lawrence Mwansa; Benedict Banda, Frankie Musonda, Stoppila Sunzu, Dominic Chanda; Kelvin Kapumbu, Emmanuel Banda; Fashion Sakala, Kings Kangwa, Lameck Banda; Patson Daka. DT: George Lwandamina.

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