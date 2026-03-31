Colapinto acelera en casa: hará un show con un Fórmula 1 en Buenos Aires y alimenta el sueño del regreso del GP

La escena promete ser impactante: rugido de motor, banderas argentinas al viento y miles de fanáticos vibrando en pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires . Franco Colapinto será el protagonista de un road show con un auto de Fórmula 1 el próximo domingo 26 de abril en Palermo , en un evento que no solo apunta al espectáculo, sino también a reactivar el histórico anhelo de recuperar el Gran Premio en el país.

El joven piloto se subirá a un Lotus E20 —un monoplaza de 2012 con motor V8 aspirado— que estará decorado con los colores de Alpine F1 Team. Se trata de un modelo previo a la era híbrida, lo que garantiza una experiencia sonora única para los fanáticos: el característico y potente sonido del motor será uno de los grandes atractivos de la jornada.

El trazado será urbano y tendrá cerca de 2 kilómetros, montado sobre la Avenida del Libertador, en la zona del Monumento a los Españoles. Allí se desarrollarán distintas actividades, con dos carreras como punto culminante, además de una fan zone con presencia de marcas y propuestas para el público.

“Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida”, expresó Colapinto, visiblemente emocionado por la posibilidad de correr frente a su gente. El piloto, que nunca compitió oficialmente en autos en la Argentina, busca devolver el cariño que lo acompañó desde sus inicios en el karting hasta su desembarco en la Máxima.

Pero detrás del show hay algo más grande. El evento forma parte de una estrategia impulsada por el Gobierno porteño para mostrar el potencial del país como sede de la Fórmula 1. Las imágenes de Colapinto rodeado de una multitud serán una carta fuerte en las negociaciones con Liberty Media, la empresa dueña de la categoría, en una reunión clave que se llevará a cabo durante el Gran Premio de Miami, a comienzos de mayo.

En paralelo, avanzan las obras de remodelación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, que busca volver a posicionarse en el calendario internacional. El circuito ya tiene confirmado el regreso del MotoGP para 2027 y apunta a recibir nuevamente a la Fórmula 1 en 2028, aunque todo dependerá de las gestiones y la disponibilidad en un calendario cada vez más exigente.

El road show también tendrá transmisión por la plataforma Disney+ y contará con venta de entradas: la preventa comenzará el 6 de abril, mientras que la venta general se habilitará al día siguiente.

Con apenas 22 años, Colapinto ya empieza a dejar su huella en la Fórmula 1. En lo que va de la temporada, logró sumar sus primeros puntos con Alpine y continúa consolidándose en la elite del automovilismo. Ahora, tendrá una cita especial: correr en casa, ante su gente, y con la responsabilidad —y el sueño— de ayudar a que la Máxima vuelva a rugir en suelo argentino.