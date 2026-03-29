Franco Colapinto terminó en el puesto 16 del GP de Japón: Gasly fue 7° y sumó puntos para Alpine

Luego de haber sumado un punto en el Gran Premio de China, el argentino Franco Colapinto finalizó 16° en el GP de Japón de la Fórmula 1, que fue ganado con solvencia por Kimi Antonelli, quien repitió su actuación en Shanghai, llegó a 72 unidades y se trepó a la cima del campeonato de pilotos.

El italiano de 19 años se convirtió en el líder más joven de toda la historia de la F1 y mejoró claramente el récord histórico de precocidad del cuádruple campeón mundial alemán Sebastian Vettel, que encabezó la primera era gloriosa de Red Bull (2010-13) y fue líder por primera vez con 21 años y cinco meses.

Colapinto inició 15°,tuvo una largada prolija y ganó una posición por el mal arranque de Nico Hulkenberg (Audi). Luego, superó al brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) y escaló a la 13° posición. Mientras tanto, Antonelli cayó de la pole position a la sexta plaza como consecuencia de un lentísimo arranque.

El pilarense de 22 años fue a boxes en la vuelta 18: cambió neumáticos medios por duros en 2.9 segundos. Volvió a la pista en el 17° lugar, pasó al méxicano Sergio Pérez (Cadillac) y todo indicaba que tendría una gran ventana para rodar con pista limpia.

Sin embargo, el británico Oliver Bearmean tuvo un fuertísimo accidente, en el que casi engancha a Colapinto, en el giro 22. En consecuencia, salió un auto de seguridad que liquidó la esperanza del sudamericano, ya que benefició la parada rápida de muchos de sus competidores y lo relegó al 16° puesto real en un circuito en el que es muy difícil adelantar.

Desde entonces, estuvo durante toda la carrera detrás del español Carlos Sainz, de Williams. En contrapartida, Pierre Gasly tuvo un mejor desempeño, mantuvo detrás al neerlandés Max Verstappen, tetracampeón con Red Bull, y terminó séptimo, es decir, embolsó seis puntos para Alpine.

Por otra parte, Antonelli ganó por segunda vez este fin de semana, mientras que Oscar Piastri pudo correr por primera vez en el año y finalizó segundo, justo por delante de Charles Leclerc.

La próxima cita será el 3 de mayo en Miami, Estados Unidos, luego de que se suspendieran las carreras de Arabia Saudita y Qatar por la guerra en Medio Oriente. Por el momento, Antonelli tiene 72 puntos y Russell acumula 63. Más atrás vienen Charles Leclerc (49) y Lewis Hamilton (41); ambos de Ferrari.

Posiciones finales

Kimi Antonelli - Mercedes

Oscar Piastri - McLaren

Charles Leclerc - Ferrari

George Russell - Mercedes

Lando Norris - McLaren

Lewis Hamilton - Ferrari

Pierre Gasly - Alpine

Max Verstappen - Red Bull

Liam Lawson - Racing Bulls

Esteban Ocon - Haas

Niko Hulkenberg - Audi

Isack Hadjar - Red Bull

Gabriel Bortoleto - Audi

Arvid Lindblad - Racing Bulls

Carlos Sainz - Williams

Franco Colapinto - Alpine

Sergio Pérez - Cadillac

Fernando Alonso - Aston Martin

Valttieri Bottas - Cadillac

Alex Albon - Williams

Lance Stroll - Aston Martin (Abandonó)

Oliver Bearman - Haas (Abandonó)

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la F1 tras el Gran Premio de Japón:

La Fórmula 1 entró en una zona de turbulencia que nada tiene que ver con lo deportivo. Tras el cierre del Gran Premio de Japón este domingo, la categoría entrará en un importante receso por la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, debido a la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente.

Esta decisión, motivada por la falta de garantías de seguridad ante los ataques en la región del Golfo, genera un bache inédito en el calendario 2026. La F1, que debía aterrizar en Sakhir el 12 de abril, guardará los motores durante todo el mes y dejará a los fanáticos con una espera mucho más larga de lo previsto.