Kilómetros, entrenamientos de alto nivel y un mismo sueño: las 13 ilusiones sanjuaninas que van por un lugar en River

Podría ser cualquiera de esos entrenamientos en los que el sol quema y la cancha parece una más de tantas, sobre todo en un predio que diariamente está minado de camisetas. Pero no lo es. Ahí, entre conos, pasadas físicas y ejercicios de coordinación, hay 13 pibes que entrenan con algo más que una rutina. entrenan con la enorme ilusión de llegar a River Plate . Vienen de distintos puntos de San Juan, de clubes de barrio y realidades distintas, pero comparten un mismo sueño que hoy está más cerca que nunca: una prueba final que puede cambiarles la vida.

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Detrás de ese proceso está Agustín Riveros , coordinador local de las pruebas y responsable de la sede sanjuanina del club millonario, quien recibió a Tiempo de San Juan en Sparta y contó detalles del momento que atraviesa este grupo de chicos: “Se trabaja en lo físico, técnico y coordinativo para que lleguen a un nivel parecido al que se maneja en River”. La rutina incluye tres entrenamientos semanales de más de una hora, con una planificación pensada para acortar la brecha con los grandes centros formativos del país.

Con dos sedes activas -Sparta y Vidar Camp-, la escuelita de River Plate en San Juan reúne a más de 200 chicos y apunta a un desarrollo integral: formación física y técnica, competencia propia con la “Millonarios Cup” y un objetivo claro, achicar la distancia con el nivel de Buenos Aires y proyectar talentos al fútbol de élite.

El grupo tiene realidades distintas, pero un mismo objetivo. Cuatro de ellos, categoría 2013 (13 años), ya tienen fecha para la prueba directa en Buenos Aires, prevista entre fines de abril y mayo. El resto continuará su camino en selectivos del interior, con competencias en Salta, Santiago del Estero y San Luis, donde seguirán siendo observados.

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Todos ellos surgieron de una serie de pruebas que se realizaron días atrás en la provincia y contaron con la participación de Luis Pereyra, uno de los famosos captadores de River. Los futbolistas son oriundos de departamentos como 9 de Julio, 25 de Mayo y Rawson, y pertenecen a clubes de barrio y ligas locales. Cada uno mantiene su actividad en su institución de origen -donde sostienen lo táctico y futbolístico- mientras la escuelita funciona como complemento, con foco en lo físico y metodológico.

Los chicos que van por el gran sueño: en la categoría 2013 están Milo Ortega, Santino Espejo, Isaac Tello y Dylan Perea; en la 2014, Fernando Ormeño, Lisandro Leiva, Augusto Godos y Mateo González; en la 2015, Joaquín Reinoso y Benicio Fernández; y en la 2016, Elijan Guevara, Luciano Gulizia y Federico Vidable. Los chicos que van por el gran sueño: en la categoría 2013 están Milo Ortega, Santino Espejo, Isaac Tello y Dylan Perea; en la 2014, Fernando Ormeño, Lisandro Leiva, Augusto Godos y Mateo González; en la 2015, Joaquín Reinoso y Benicio Fernández; y en la 2016, Elijan Guevara, Luciano Gulizia y Federico Vidable.

“San Juan está lejos del nivel de Buenos Aires y de otras plazas fuertes como Córdoba o Santa Fe, pero se está trabajando mucho para achicar esa diferencia”, reconoce Riveros. En ese camino, la preparación no es solo deportiva: también hay un fuerte acompañamiento psicológico. “Se les explica que están ante una gran oportunidad, pero que, si no se da, pueden seguir intentándolo en otros clubes. La idea es que no bajen los brazos”, agrega.

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Entre los protagonistas aparece Isac, de 13 años, jugador de Sportivo Del Carril, en San Martín. Su historia es la de muchos: sacrificio, familia y kilómetros. “Estoy muy feliz”, resume. Para llegar a cada entrenamiento viaja en moto desde 9 de Julio junto a su papá, en un trayecto de unos 40 minutos en moto. “Desde chiquito jugaba a la pelota y mi papá siempre me lleva a todos lados”, cuenta.

Otro de los chicos es Milo -oriundo de La Bebida y jugador del Sportivo Rivadavia-, quien también atraviesa días intensos entre la ilusión y los nervios. “Hay felicidad, pero también ansiedad. Lo voy a dar todo”, dice sobre la prueba en Buenos Aires. En cada práctica, los entrenadores observan todo: lo físico, la velocidad, pero también la actitud y el compañerismo, aspectos claves en la evaluación.

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Entre los seleccionados hay jugadores de todas las posiciones, desde defensores y mediocampistas hasta delanteros, además de un arquero categoría 2016, uno de los más chicos del grupo y símbolo de lo temprano que empiezan a trazarse estos caminos. Cada uno, con su historia y su recorrido, ya empezó a asomarse a un mundo que exige cada vez más desde edades cada vez más bajas, donde el talento es apenas el punto de partida y la constancia marca la diferencia.

En ese escenario, los 13 comparten algo más que una convocatoria: comparten la ilusión, el esfuerzo diario y la expectativa de dar un salto grande. Porque detrás de cada entrenamiento hay kilómetros, familias que acompañan, nervios que se manejan y sueños que se sostienen. El objetivo está claro y el desafío también.