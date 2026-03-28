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Colapinto no ocultó su bronca tras la clasificación en Japón: confía en mejorar el domingo

El argentino partirá desde el puesto 15 en Suzuka y apuesta a avanzar en carrera para meterse en la pelea por los puntos.

Por Agencia NA
franco colapinto

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, dejó en claro su malestar luego de una floja actuación en la clasificación del Gran Premio de Japón, donde terminó en la 15ª posición. Tras la tanda, el corredor de Alpine admitió que el rendimiento no estuvo a la altura y planteó la necesidad de encontrar respuestas de cara a la competencia.

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“El salto en la Q2 no fue el esperado. Hay que analizar qué pasó y trabajar para mejorar mañana”, señaló en declaraciones difundidas por la Agencia Noticias Argentinas.

Pensando en la carrera, el argentino se mostró cauteloso pero esperanzado: reconoció que el desempeño a lo largo del fin de semana no fue bueno, aunque confía en que el ritmo en pista larga pueda ser superior al mostrado en la clasificación. También explicó que algunas complicaciones en los ensayos afectaron su preparación.

“Prácticamente no pudimos evaluar bien el ritmo de carrera. En la primera práctica tuve varios inconvenientes que me hicieron perder mucho tiempo”, comentó.

A pesar de las dificultades, Colapinto se mostró optimista respecto al potencial del auto en condiciones de carrera. “Generalmente andamos mejor en ritmo que en una vuelta rápida, así que vamos a intentar avanzar y hacer una buena carrera”, sostuvo.

El joven piloto llega con confianza tras su destacada actuación en el Gran Premio de China, donde logró sumar un punto. Ahora, en el circuito de Suzuka, buscará repetir o mejorar ese resultado partiendo desde la mitad del pelotón.

La competencia se disputará este domingo a las 2 de la madrugada (hora argentina), con Colapinto obligado a remontar posiciones si quiere volver a sumar.

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