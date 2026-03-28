La Cabalgata de Fe a la Difunta Correa 2026 se vive a puro sol y relincho

La XXXV Cabalgata de Fe a la Difunta Correa retomó su marcha desde Caucete con destino hacia Vallecito. Bajo a un Sol radiante, que hace varias ediciones no acompañaba el paso de los promesantes y jinetes llegados desde diferentes latitudes.

En marcha Tras las inauguraciones en el paraje, cuáles son las obras que aún resta terminar en la Difunta Correa

Tras vivir una noche llena de camaradería y fogones en el predio caucetero, la columna avanzaba a media mañana de este sábado a paso firme hacia el paraje donde agradecerá los favores recibidos por la santa pagana y desplegará una fiesta que une tradición, fe y sentimiento.

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Ya en Vallecito, el gauchaje disfrutará el almuerzo para luego vivir la primera jineteada en la cual se elegirá el primer campeón de la Cabalgata de Fe a la Difunta Correa. Luego, se vivirá el espectáculo artístico que inaugurará el flamante escenario del predio.