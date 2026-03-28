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Devoción y folclore

La Cabalgata de Fe a la Difunta Correa 2026 se vive a puro sol y relincho

Tiempo de San Juan te muestra en vivo el desarrollo de uno de los eventos más convocantes y coloridos de San Juan.

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La XXXV Cabalgata de Fe a la Difunta Correa retomó su marcha desde Caucete con destino hacia Vallecito. Bajo a un Sol radiante, que hace varias ediciones no acompañaba el paso de los promesantes y jinetes llegados desde diferentes latitudes.

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Tras vivir una noche llena de camaradería y fogones en el predio caucetero, la columna avanzaba a media mañana de este sábado a paso firme hacia el paraje donde agradecerá los favores recibidos por la santa pagana y desplegará una fiesta que une tradición, fe y sentimiento.

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Ya en Vallecito, el gauchaje disfrutará el almuerzo para luego vivir la primera jineteada en la cual se elegirá el primer campeón de la Cabalgata de Fe a la Difunta Correa. Luego, se vivirá el espectáculo artístico que inaugurará el flamante escenario del predio.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Tiempo de San Juan llegó a Vallecito para mostrar los instantes previos a la llegada de la columna de jinetes que viven la XXXV edición de la Cabalgata de Fe a la Difunta Correa. Mirá todo el color y seguí en vivo el evento más tradicional de la provincia junto a @tiempodesanjuan"
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