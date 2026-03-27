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Comunicado

Banco San Juan acuerda con una importante empresa de auditoría minera para fortalecer la cadena de valor del sector

La alianza con una firma líder a nivel global permitirá certificar proveedores, elevar estándares internacionales y generar nuevas oportunidades para empresas vinculadas a la actividad minera en San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En un contexto de crecimiento sostenido de la minería y mayores exigencias a nivel internacional, el Banco San Juan selló una alianza estratégica con el Grupo Achilles para fortalecer la cadena de valor del sector en la provincia.

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El acuerdo apunta a potenciar el desarrollo de las empresas mineras y, especialmente, de sus proveedores locales, promoviendo un ecosistema más competitivo, sostenible y alineado con los estándares que exige la industria a nivel global. En ese marco, uno de los ejes centrales será la implementación de certificaciones internacionales que funcionen como punto de partida para evaluar a las compañías.

A través de este sistema, las empresas vinculadas a la minería podrán identificar fortalezas, detectar oportunidades de mejora y acceder a programas de desarrollo diseñados en función de las demandas actuales del sector. La certificación, además, les permitirá diferenciarse frente a grandes operadoras mineras, un aspecto clave en un mercado cada vez más exigente.

Desde el Grupo Achilles -considerado uno de los principales referentes mundiales en evaluación, auditoría y certificación de proveedores- destacaron que la alianza facilitará herramientas para medir la calidad, capacidad y credenciales de las empresas que integran la cadena minera en Argentina.

Por su parte, el Banco San Juan consolidará su posicionamiento como entidad financiera especializada en minería en la región de Cuyo, al tiempo que incorporará información estratégica sobre sus clientes, lo que permitirá mejorar el acompañamiento y la oferta de servicios para el sector.

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