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En las calles

Eutanasia: opiniones divididas en San Juan tras un caso que reavivó el debate

El caso de Noelia Castillo Ramos reactivó la discusión sobre la eutanasia y expuso en San Juan una diversidad de posturas que van desde el derecho a decidir hasta convicciones religiosas que la rechazan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El reciente caso de Noelia Castillo Ramos, la joven española de 25 años que accedió a la eutanasia tras un largo proceso judicial y familiar, volvió a poner el tema en discusión. En San Juan, la cuestión también genera posturas diversas y profundas.

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En una recorrida por la calle, las opiniones reflejan miradas muy distintas. Para algunos, se trata de una decisión que puede ser necesaria en situaciones extremas: “Hay personas que están en estado vegetativo, sin posibilidad de recuperación, dependiendo totalmente de otros. En esos casos, puede ser necesario”, planteó un vecino.

Otros, en cambio, lo rechazan desde una mirada más religiosa o ética: “El único que tiene derecho a dar y quitar la vida es Dios”, expresó otra persona consultada.

También hay quienes adoptan una posición intermedia, enfocada en el contexto individual: “Me parece algo correcto, pero depende de cada situación. No es lo mismo en todos los casos”, señalaron.

El impacto emocional en las familias es otro de los puntos que aparece en el debate. “Es muy difícil despedir a alguien sabiendo que podría seguir un poco más, pero también es importante respetar lo que esa persona quiere”, opinó otra sanjuanina.

Embed - Tiempo Pregunta: ¿Qué opinan los sanjuaninos de la eutanasia?
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