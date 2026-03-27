En menos de un año fueron entregadas 20 movilidades para personas con discapacidad, y comienza otra oportunidad para quienes se inscriban

Esteban, Giselle y Faustino, padres y hermano de Ramiro Ponce no pueden con tanta felicidad. Es que Rami recibió hoy al medio día una tricicleta con el kit de seguridad correspondiente. Ahora se trasladará a la escuela Juan Larrea de San Martin en una movilidad que puede manejar a pesar de sus dificultades motrices. Esta misma alegría se ha multiplicado en 20 familias cuyos hijos cuentan con transporte adaptado entregado por el Ministerio de Desarrollo Humano y Familia a través del programa que lleva adelante la Dirección de Discapacidad.

Cabalgata de la Fe A cambio de caballo, el "Ave Fénix": el particular desfile de un gaucho sanjuanino hasta la Difunta Correa

Esta acción comenzó en 2025 y continúa ahora con el objetivo de apoyar y favorecer la autonomía e inclusión en personas con algún tipo de discapacidad de entre 12 y 70 años . Esta franja etaria fue extendida teniendo en cuenta que el año pasado era sólo hasta los 45, debido a la demanda con diferentes fines como por ejemplo trasladarse a sus trabajos, estudios, actividades sociales o de recreación e inclusive a sus turnos de rehabilitación. Este año también se sumó un kit de seguridad compuesto por un chaleco refractario y un casco.

“La escuela de Ramiro queda a unas 15 cuadras y desde el lunes irá en su movilidad. El tenía una bicicleta pero no podía dar vuelta los pedales por su problema en los pies, pero la tricicleta pudo manejarla apenas se subió hoy cuando la entregaron porque está adaptada. Fue muy emocionante”, dice Esteban Ponce, papá de Ramiro visiblemente agradecido.

También le permitirá llegar a sus actividades recreativas y todo aquello que antes implicaba un inconveniente. De paso se ejercitará debidamente.

“El trámite fue muy corto. Hace mucho que queríamos que tuviera una pero no podíamos comprarla, hasta que supimos del programa y lo inscribimos a fines de noviembre. Luego nos pidieron las medidas de Ramiro y finalmente nos avisaron que ya estaba. Estamos muy contentos. El quería estrenarla hoy pero le hemos pedido que primero pruebe cerca de casa”, agrega Ponce.

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Personas con Discapacidad, es el encargado de promover este programa denominado "Transporte Inclusivo", que favorecerá a más jóvenes y adultos. Sólo hay que inscribirse en la Dirección citada donde evalúan el pedido y la necesidad, siempre que el solicitante esté inscripto en el área de Discapacidad de la provincia.

Las movilidades

Los manociclos están diseñados para aquellas personas que tienen dificultades en el movimiento de sus miembros inferiores ya que se operan con las manos, en tanto las tricicletas -que son bicicletas con tres ruedas que dan más estabilidad y seguridad a los usuarios con movilidad reducida y control del tronco. Ambas son realizadas a medida del usuario.

“Con estas herramientas, por un lado, se da cumplimiento a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y a la normativa vigente, en cuánto a promover la accesibilidad de personas con discapacidad, pero también garantizando el derecho a la igualdad y la no discriminación. Además puede concurrir a distintos lugares y desarrollar plenamente sus actividades”, resaltó la directora del área, Paula Moreno.

Durante todo el 2025 fueron entregadas 20 tricicletas y manociclos. En el transcurso del mes de marzo, ya han recibido dos de estas movilidades una persona de 15 años residente en Rawson que estudia en un Centro Educativo Terapéutico y otra persona de 13 años, de Chimbas que concurre a una escuela pública. En los próximos días, se hará entrega de dos tricicletas en Pocito.