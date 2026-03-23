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Tras las inauguraciones en el paraje, cuáles son las obras que aún resta terminar en la Difunta Correa

La nueva etapa amplía el proceso de transformación del paraje, incorporando infraestructura esencial de servicios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La ampliación y refacción de la escuela República del Paraguay es una de las obras que aún continúan en marcha en el paraje Difunta Correa, luego de las inauguraciones ya realizadas.

La ampliación y refacción de la escuela República del Paraguay es una de las obras que aún continúan en marcha en el paraje Difunta Correa, luego de las inauguraciones ya realizadas.

Mientras gran parte de las intervenciones previstas para la Difunta Correa ya fueron inauguradas, el trabajo en Vallecito continúa. Ahora, el Ministerio de Infraestructura avanza con tres obras estratégicas que se encuentran en ejecución. Se trata de la construcción de la Unidad Rural N°1, el Centro de salud y la ampliación y remodelación de la Escuela República de Paraguay.

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"Esta nueva etapa amplía el proceso de transformación del paraje, incorporando infraestructura esencial para fortalecer servicios, acompañar a la comunidad y mejorar la experiencia de quienes visitan uno de los principales destinos de fe y turismo de la provincia", indicaron desde el organismo.

En este marco, se ejecuta la Construcción de la Unidad Rural N°1, una obra destinada a reforzar la presencia institucional en la zona y optimizar las condiciones operativas. Actualmente presenta un avance del 6,58%, con trabajos en fundaciones, estructura y columnas.

Por su parte, la construcción del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Vallecito registra un 9,61% de avance. Este nuevo espacio permitirá brindar atención médica en el lugar, acompañando el crecimiento sostenido del paraje y la afluencia permanente de visitantes.

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A estas intervenciones se suma la ampliación y remodelación de la Escuela República del Paraguay, que se encuentra en su etapa final, próxima a ser finalizada. La obra contempla mejoras integrales en aulas, sanitarios y espacios exteriores, consolidando mejores condiciones para la comunidad educativa.

Estas obras representan una segunda etapa en el desarrollo de la Difunta Correa, donde el foco se amplía desde la recuperación y puesta en valor del espacio público hacia la consolidación de servicios fundamentales.

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