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Movimientos

Incertidumbre en Barrick por cambios sorpresivos en altos cargos de la empresa

En las últimas horas se dio a conocer que desvincularon de su cargo a Analía García, gerente Relaciones Institucionales. Esto también conllevaría una modificación en la Cámara Minera, debido a que ocupa la vicepresidencia de la institución.

Por Redacción Tiempo de San Juan
analia

Un cambio sacudió el tablero corporativo local al confirmarse la desvinculación de Analía García de su cargo como gerente de Relaciones Institucionales de Barrick Gold. La información marca un punto de giro en el esquema de comunicación y vínculos estratégicos de la compañía minera que opera el yacimiento Veladero en la provincia de San Juan.

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Según GS Media, la salida de García, quien ocupaba un rol clave en la articulación entre la empresa y la comunidad sanjuanina, ha generado un clima de incertidumbre dentro del sector. Hasta el momento, la firma multinacional no ha emitido un comunicado oficial detallando los motivos detrás de esta decisión ni quién será la persona encargada de sucederla en el puesto.

Este movimiento institucional no es un dato menor para el escenario provincial. El área de Relaciones Institucionales es el puente directo entre la actividad extractiva y el ámbito político-social, por lo que la noticia ya ha comenzado a generar diversas repercusiones en los despachos gubernamentales y en las cámaras del sector minero.

Por otra parte, García dijo que, tras la movida, dejará su cargo de vicepresidente en la Cámara Minera de la provincia que asumió a principio de julio del año pasado. En este sentido, sería reemplazado por Marcelo Álvarez, quien en la actualidad ocupa el rol de CEO de Veladero.

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