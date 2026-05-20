El Banco Central realizó una de las compras más grande de divisas y las reservas superaron los 46.500 millones de dólares

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a adquirir dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC), llegó a las 91 ruedas consecutivas y anotó la cuarta mayor compra bajo el gobierno de Javier Milei.
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Es la cuarta compra más importante durante el mandato de Javier Milei.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a adquirir dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC), llegó a las 91 ruedas consecutivas y anotó la cuarta mayor compra bajo el gobierno de Javier Milei.
La autoridad monetaria consiguió US$328 millones en el mercado mayorista.
Esta compra quedó como la cuarta con mayor volumen desde que La Libertad Avanza llegó al poder: la primera fue el 4 de abril de 2024 (US$468 millones), seguida por el 10 de abril de 2024 (US$4.577 millones) y el 22 de diciembre de 2023 (US$333 millones).
Así, el BCRA consiguió US$8706 millones desde que puso en marcha la “fase 4” del programa monetario. Esto representa el 87% de la meta pactada para 2026, entre US$10.000 millones y US$17.000 millones.
El número final dependerá de la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios, tal como anunció la entidad financiera cuando presentó el programa.
Respecto al martes, las reservas internacionales subieron US$393 millones hasta los US$46.583 millones.
El monto máximo que alcanzaron las mismas fue de US$46.905 durante la gestión de Milei, en febrero de este año.