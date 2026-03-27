Asaltaron a "Ponte Perro": tiroteo y un ladrón muerto

El cantante de cumbia y RKT Mario Emanuel De Los Santos, conocido popularmente como “Ponte Perro”, fue asaltado hoy por tres delincuentes, luego se inició una persecución y la policía abatió a uno de los ladrones en el partido bonaerense de Ituzaingó.

Fuentes policiales informaron que el artista se encontraba junto a su pareja en su vivienda, cuando ingresaron los malhechores, los golpearon y maniataron para sustraerles sus pertenencias.

En este contexto, personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires concurrió al lugar, los agresores huyeron en un Renault Kardian gris -con solicitud de secuestro por robo en la Ciudad de Buenos Aires- y comenzó una persecución con un enfrentamiento armado.

El rodado chocó en la intersección de las calles Ecuador y Alberti, un malviviente fue abatido por un oficial y se concretaron las detenciones de sus dos cómplices luego de intentar tomar de rehén a una vecina de 50 años, que disuadieron efectivos del comando de patrullas y U.P.P.L. de Ituzaingó.

“Ponte Perro” y su mujer resultaron ilesos, a la vez que las autoridades constataron diversos antecedentes penales entre los autores del robo.

G.N.P., un joven de 24 años, había sido procesado en junio de 2020 por “resistencia a la autoridad” y “robo agravado”, con intervención de la UFIJ N°4 de General Rodríguez, y por “robo agravado”, tras la resolución de la UFIJ N°1 de Moreno.

Además, recuperó la libertad el 22 de abril de 2025 tras permanecer alojado en la Unidad Carcelaria N°1 de Olmos, en tanto que la Policía incautó dos cargadores y una pistola Beretta 9 milímetros.

Por su parte, R.O.S., un hombre de 35 años, estaba prófugo por el delito de homicidio agravado criminis causae (matar para ocultar otro delito y procurar su impunidad) -requerido por la UFI N°1 de Moreno-, al tiempo que el 10 de diciembre de 2008, con un caso por robo calificado por el uso de arma de fuego en la localidad de San Martín. Los efectivos le secuestraron una Bersa Mini Thunder con cargador extensible.

El tercer involucrado, fallecido en la escena, portaba una pistola con un dispositivo “Kit Roni” (accesorio que convierte una pistola en un subfusil táctico para mayor estabilidad y precisión).