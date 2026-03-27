Abrieron un auto en Concepción y sustrajeron 10 equipos de comunicaciones de la Agencia de Deporte

Uno o más ladrones callejeros aprovecharon la ocasión y robaron 10 equipos de comunicaciones de la Agencia de Deporte, dependiente del Gobierno de San Juan. Los handys estaban dentro del auto de una empleada de la entidad pública, el cual fue forzado en horas de la noche.

El caso se conoció este viernes, pero ocurrió el miércoles último por la noche, sobre calle General Acha, entre 25 de Mayo y Pedro Echagüe, en Capital. El vehículo que abrieron a la fuerza fue el de María Romero , quien trabaja en la Agencia de Deporte de San Juan, confirmaron fuentes del caso.

La mujer contó a los policías de la Comisaría 2da que tenía las 10 radios portátiles, con sus respectivos cargadores, dentro de una caja en el baúl de su Fiat 147. Dejó estacionado el vehículo alrededor de las 15 en la calle mencionada y regresó ya de noche, cerca de las 21. Fue entonces cuando descubrió que habían forzado el rodado y que la caja con los handys ya no estaba.

En la Policía comentaron que esos equipos de comunicación iban a ser utilizados en eventos deportivos organizados por el Gobierno provincial, como el IRONMAN 70.3. La denuncia fue radicada en la Comisaría 2da y ahora la causa está en manos del personal de la UFI Delitos contra la Propiedad.