Tragedia en Canadá: 10 muertos tras un tiroteo en una escuela

Al menos diez personas murieron tras producirse un tiroteo en una escuela situada al oeste de Canadá y uno de los fallecidos es el presunto autor del ataque, según informaron fuentes policiales locales.

La Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) indicó que, además, varias personas sufrieron heridas de diversa consideración durante el episodio y fueron asistidas por los médicos.

En tanto, la Policía precisó que seis personas fueron encontradas sin vida dentro de la escuela secundaria de Tumbler Ridge, en la provincia de Columbia Británica, mientras que otra falleció de camino al hospital y otros dos cuerpos fueron hallados en una vivienda cercana que se cree está relacionada con el caso.

La RCMP manifestó que el cadáver del sospechoso de ser el tirador fue encontrado en el interior de la escuela, con una "herida autoinfligida", mientras que dos personas con heridas potencialmente mortales fueron trasladadas en avión a un hospital y otras 25 están siendo evaluadas por lesiones en un centro médico local.

En tanto, la escuela primaria de Tumbler Ridge que se encuentra cerca del lugar donde sucedió el tiroteo fue puesta brevemente bajo confinamiento, pero la Policía permitió que los estudiantes sean entregados a sus padres, mientras se investigan los motivos que desencadenaron el hecho.