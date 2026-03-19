Estados Unidos despliega más marines en Medio Oriente

Estados Unidos está acelerando el despliegue de miles de infantes de marina y marineros más en Oriente Medio, según dos fuentes familiarizadas con la decisión, reportó NBC.

Según las fuentes, se espera que la 11.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), compuesta por al menos 2200 infantes de marina, se despliegue desde San Diego en los próximos días, antes de lo previsto.

Según informaron, la 11.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU, por sus siglas en inglés) se desplegará a bordo del USS Boxer, un buque de asalto anfibio, y probablemente contará con al menos uno, si no dos, buques adicionales, lo que significa que varios miles de marineros estadounidenses también se desplegarán.

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