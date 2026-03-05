Video: así retiraban a un marine veterano del Senado de EEUU, por protestar contra la guerra

Un tenso incidente en el Capitolio ha puesto de manifiesto las profundas divisiones internas en Estados Unidos respecto a la política exterior en Oriente Medio. Brian McGinnis, un veterano del Cuerpo de Marines y actual candidato del Partido Verde al Senado por Carolina del Norte, fue retirado por la fuerza de una audiencia del Senado, resultando con un brazo fracturado durante el forcejeo con la seguridad y un legislador republicano.

El altercado ocurrió este miércoles durante una sesión del Subcomité de Preparación y Apoyo a la Gestión de las Fuerzas Armadas. McGinnis, quien sirvió cuatro años en los Marines incluyendo una misión en Irak, interrumpió el procedimiento legislativo al grito de "Nadie quiere luchar por Israel" . El veterano buscaba manifestarse contra la reciente acción militar estadounidense en Irán, argumentando que el país no debe enviar a sus ciudadanos a conflictos extranjeros tras las promesas de evitar guerras mundiales.

La situación escaló rápidamente cuando tres agentes de la Policía del Capitolio intervinieron para desalojarlo. A ellos se sumó el senador republicano por Montana, Tim Sheehy, un ex SEAL de la Marina, quien intervino físicamente alegando que buscaba "ayudar y calmar la situación", aunque posteriormente calificó a McGinnis de "desquiciado". Durante el forcejeo, el brazo de McGinnis quedó atrapado en una puerta del recinto, provocándole una fractura visible mientras era sacado del salón.

Consecuencias legales y contexto político

Tras el violento desalojo, McGinnis fue detenido y ahora enfrenta cargos por resistencia al arresto y tres cargos de agresión a un oficial de policía. Horas antes del incidente, el veterano había publicado un video en sus redes sociales denunciando lo que considera una traición del gobierno a su pueblo al poner en peligro a las tropas estadounidenses.

Este suceso se produce en un momento de gran sensibilidad política, justo antes de que el Senado rechazara una resolución destinada a limitar los poderes de guerra del presidente Donald Trump respecto a Irán. La votación terminó con 53 votos en contra y 47 a favor, reflejando una línea mayoritariamente partidista, aunque con la notable excepción del republicano Rand Paul, quien votó a favor de limitar los poderes presidenciales.

División en la base conservadora

La protesta de McGinnis resuena con un malestar creciente dentro del propio movimiento MAGA. Figuras influyentes como Tucker Carlson y Megyn Kelly han cuestionado la intervención en Irán, sugiriendo que las decisiones de política exterior estadounidense parecen estar supeditadas a los intereses del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Incluso legisladores republicanos como Tim Burchett han advertido que los votantes podrían castigar políticamente al gobierno si esta intervención se convierte en "otra guerra eterna", contraviniendo las promesas electorales de Trump de "traer a las tropas a casa".