Detuvieron a una enfermera trucha en el Rawson: se descubrió todo cuando se peleó con un médico

Un episodio tan insólito como alarmante sacudió al Hospital Rawson , donde una mujer de 37 años fue detenida tras ser descubierta presuntamente haciéndose pasar por personal de salud dentro del establecimiento.

La mujer, identificada por su apellido Vega , habría ingresado al hospital simulando formar parte del equipo médico. Según trascendió, su presencia comenzó a levantar sospechas luego de protagonizar un tenso momento con un doctor, situación que terminó por destapar la inesperada maniobra.

De inmediato intervino personal policial y el Ayudante Fiscal Germán Cuk, quien se presentó en el lugar para supervisar el procedimiento. Tras constatar la situación, se dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia, caratulando el hecho como usurpación de título.

La acusada quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, imputada por presunta violación del artículo 247 del Código Penal, que sanciona a quienes ejercen o se atribuyen una profesión sin contar con el título habilitante.

Luego de su detención, Vega fue trasladada a la Comisaría 5ª, donde se le inició el legajo correspondiente mientras avanza la investigación para determinar qué hacía exactamente dentro del hospital y cuánto tiempo llevaba simulando ser parte del personal sanitario.