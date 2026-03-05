jueves 5 de marzo 2026

Antecedentes

Nadie se salva: los jueces y fiscales que fueron víctimas de robos en San Juan

En las últimas horas, se conoció que un miembro de la UFI de Delitos contra la Propiedad se convirtió en el blanco de ladrones que ingresaron a su domicilio, situado en Trinidad. Quiénes fueron los otros funcionarios que tristemente comparten la misma categoría con Miguel Gay.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Luego de que Tiempo de San Juan publicara que un fiscal sanjuanino fue víctima de un robo, lo que resulta insólito ya que los ladrones no hacen diferencias con nadie, los antecedentes de episodios similares cobraron relevancia. Es que, pese a lo llamativo del caso, no es la primera vez que un funcionario judicial de renombra se convierte en el blanco de los delincuentes.

Además de Miguel Gay, el miembro de la UFI de Delitos contra la Propiedad cuyo domicilio fue atacado, figuras como la de Adriana García Nieto, María Julia Camus y Francisco Maldonado comparten -tristemente- la misma categoría. Todos ellos, alguna vez, debieron radicar una denuncia por robo y, como era de esperar, los acontecimientos vieron la luz de lo público.

En abril de 2022, la integrante de la Corte de Justicia presenció el robo del domicilio de una amiga en Santa Lucía. El hecho fue investigado como un asalto a mano armada y por ello fue caratulado como robo agravado por el uso de arma de fuego. Sucedió en medio de una fiesta de cumpleaños, cuando García Nieto se encontraba como invitada.

La dueña de casa era Ana Valeria Güerci, jueza de Paz de Rivadavia, cuya vivienda fue abordada por los malvivientes que se llevaron 4.000 dólares y demás efectos de valor. Además de la cortista, se hallaba la jueza de paz de Santa Lucía, Verónica Montero. El caso fue investigado por la Policía y la fiscalía y un día después recuperaron parte del botín.

En enero de 2023, fue la jueza del Juzgado Penal de la Niñez la que sufrió un robo. La magistrada estaba llegando a su casa, cuando se encontró con los dos delincuentes en su interior. El ataque fue en su propiedad ubicada en Rawson y quienes lo perpetraron, que lograron escapar del lugar, se llevaron una notebook y un costoso reloj, entre otras pertenencias.

Lo que trascendió en aquel momento fue que la jueza prohibió a quienes estuvieran a su alcance que el hecho se conociera. Se supo que no sólo pidió silencio total a los uniformados, sino también a la prensa. Este diario publicaría: “¡No quiero que salga nada! ¿Me entiende?”, dijo ofuscada y con tono de orden a un periodista, mientras que agregó: “¿Quién les dijo a ustedes? Le prohibí a la Policía que diera información”. Sin embargo, la historia fue titular de los medios.

En julio de 2023, el fiscal federal Francisco Maldonado también recibió un golpe delictivo. Ladrones ingresaron a su vivienda ubicada en un barrio privado de Rivadavia y se llevaron un jugoso botín, mientras se encontraba de vacaciones. El ataque llamó la atención porque en el country hay vigilancia y cámaras de seguridad y los guardias de la empresa El Guardián dicen que no vieron nada en ese country.

Por el robo, tres sujetos fueron detenidos por la brigada de robos que operaba sin la creación de la unidad fiscal especializada. El juez Guillermo Adárvez ordenó allanamientos en tres domicilios y tras aprehenderlos los indagó. No obstante, el caso no tuvo una evolución pública relevante posterior, es decir, que culminara con un juicio o condenas a los sospechosos.

