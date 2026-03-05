jueves 5 de marzo 2026

Lo dicen los astros

Hagan sus apuestas: los 3 signos que corren con la suerte a favor en el azar

La alineación de los planetas ha creado un "corredor de fortuna" que beneficiará especialmente a tres signos del zodíaco

Por Mario Godoy
Hay signos que tiene que aprovechar la suerte a favor frente a los juegos de azar.

Llega marzo y, con el inicio del año astrológico a la vuelta de la esquina, las energías se renuevan por completo. Según las últimas predicciones, la alineación de los planetas ha creado un "corredor de fortuna" que beneficiará especialmente a tres signos del zodíaco en los juegos de azar y las ganancias inesperadas.

Si sos de los que esperan un golpe de suerte para cambiar el mes, prestá atención a este podio de la fortuna:

1. Piscis (El gran favorito)

Estás en tu temporada y eso se siente. Con la energía del Sol en tu signo potenciando tu intuición, este es el mes ideal para confiar en esos pálpitos que te vienen a la cabeza. No es momento de analizar tanto con la lógica, sino de seguir esa corazonada al elegir un número. La suerte te acompaña en jugadas rápidas y premios sorpresa.

  • Dato clave: Tu intuición estará más afilada que nunca durante la primera quincena.

2. Aries (La racha imparable)

A medida que el Sol se acerca a tu signo para el equinoccio, tu magnetismo económico se dispara. Para los arianos, marzo no se trata solo de trabajar duro, sino de estar en el lugar justo en el momento indicado. Tu audacia natural será tu mejor aliada: esa apuesta que otros ven como "arriesgada", para vos puede ser la puerta de entrada a un ingreso extraordinario.

  • Dato clave: Los días cercanos al 20 de marzo son los de mayor carga positiva para vos.

3. Sagitario (La expansión de Júpiter)

Como buen hijo de Júpiter (el planeta de la abundancia), este mes recibís un empujón extra. Las predicciones indican que Sagitario vivirá un marzo de "doble suerte rápida". Esto significa que el dinero podría llegar de fuentes que no tenías en el radar. Es un excelente período para participar en sorteos o juegos grupales.

  • Dato clave: La suerte se manifiesta mejor cuando compartís la jugada con amigos o socios.

