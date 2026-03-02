lunes 2 de marzo 2026

Lo dicen los astros

Los enamorados del aula: cuáles son los tres signos que mejor viven la vuelta a clases

Con el fin del verano, el regreso a las aulas genera sentimientos encontrados. Sin embargo, para tres signos del zodiaco, este momento representa el pico máximo de entusiasmo y renovación.

Por Mario Godoy
Hay signos que están felices con el regreso a clases.

Mientras la mayoría de los estudiantes lidia con la nostalgia de las vacaciones y el peso de las mochilas, el cosmos parece dictar una realidad distinta para algunos signos. Según la astrología, la disposición ante la rutina, el aprendizaje y la vida social está fuertemente marcada por nuestra carta natal.

No todos sufren el sonido de la campana; para estos tres signos, el primer día de clases es el evento más esperado del año.

Virgo: el ritual de los cuadernos en blanco

Para el signo de tierra regido por Mercurio, la vuelta a clases es una experiencia casi terapéutica. Virgo encuentra placer en la curaduría de materiales: desde elegir el bolígrafo con el trazo perfecto hasta diseñar el sistema de etiquetas que usará todo el año. Su capacidad para procesar información de manera lógica hace que el inicio de un nuevo programa de estudio le brinde una gratificante sensación de control sobre el caos.

Géminis: la sed de novedades

Para Géminis, el aula es, ante todo, un centro de noticias. Tras meses de desconexión, este signo de aire regresa con una energía renovada para tejer redes sociales. Su curiosidad intelectual lo convierte en el primero en levantar la mano, pero su verdadera pasión reside en los pasillos, donde puede debatir, preguntar y, por supuesto, enterarse de cada detalle de lo ocurrido durante el receso.

Capricornio: el camino hacia la cima

A diferencia de otros, Capricornio no busca el aplauso inmediato, sino la eficiencia. Para los nativos de este signo, las clases son la infraestructura de sus sueños. Disfrutan de la vuelta porque valoran la jerarquía, los objetivos claros y la sensación de estar un paso más cerca de sus ambiciones profesionales. Un examen difícil no es una carga para ellos, sino una oportunidad de demostrar su valía.

