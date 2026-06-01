Lunes con "M" de motivación: los 3 signos que arrancan esta semana con la mejor de las ondas

El comienzo de la semana suele tener una injusta mala fama. Entre la alarma del despertador y la rutina que vuelve a marchar, a muchos les cuesta encontrar el ritmo. Sin embargo, el cosmos tiene sus favoritos para estos días. Según los últimos tránsitos planetarios, hay tres signos del zodiaco que no solo no sufren el lunes, sino que lo transforman en su propio escenario de éxito y buena energía.
¿Querés saber quiénes son los encargados de contagiar el optimismo en la oficina o en el grupo de WhatsApp? Te lo contamos a continuación.
1. Sagitario: el motor del optimismo
Para el centauro del zodiaco, cada lunes no es el fin del fin de semana, sino el inicio de una nueva aventura.
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La razón cósmica: Con Júpiter sintonizando su frecuencia, Sagitario arranca la semana con una dosis extra de fe y entusiasmo.
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Su súper poder de hoy: La capacidad de ver el vaso medio lleno. Si hay un problema en el trabajo o en el estudio, Sagitario va a ser el primero en proponer un chiste para aflojar la tensión y, acto seguido, una solución creativa. Su buena onda es, literalmente, magnética.
2. Aries: Pura nafta súper y proactividad
Mientras el resto del mundo va por su segunda taza de café intentando entender qué día es, Aries ya resolvió tres pendientes y planificó el resto de la semana.
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La razón cósmica: Regido por Marte, este signo de fuego canaliza la energía de los comienzos como nadie. El lunes los activa, no los deprime.
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Su superpoder de hoy: Una confianza ciega en sus proyectos. Arrancan la semana con la mente competitiva pero con la mejor de las ondas, impulsando a quienes los rodean a no quedarse atrás. Son el "vamos que arrancamos" hecho persona.
3. Géminis: La chispa social que todos necesitan
Géminis no le teme a los lunes porque los ve como la excusa perfecta para volver a conectar, charlar y enterarse de todo lo que pasó el fin de semana.
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La razón cósmica: Mercurio los dota de una agilidad mental envidiable desde tempranito. Su mente ya está corriendo a mil por hora, pero en la dirección de la diversión y la productividad.
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Su súper poder de hoy: La liviandad y el carisma. Van a ser los encargados de organizar el almuerzo, tirar las mejores ideas en las reuniones y sacarle una sonrisa hasta al compañero más anti-lunes del equipo.