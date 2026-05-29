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Lo dicen los astros

¡No aguantan más!: cuáles son los 3 signos que más desesperados están por el fin de semana

Hay signos que viven el día a día con una intensidad bárbara, acumulando tensiones o, simplemente, con unas ganas locas de libertad

Por Mario Godoy
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Para algunos, la rutina de la semana es un paseo placentero, pero para otros, de lunes a viernes la vida se transforma en una cuenta regresiva constante. Llega el miércoles y el cuerpo lo sabe; llega el jueves y la cabeza ya está en modo "fuera de la oficina".

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Dentro del horóscopo, hay personalidades que viven el día a día con una intensidad bárbara, acumulando tensiones o, simplemente, con unas ganas locas de libertad. Según la astrología, estos son los tres signos que más tachan los días en el almanaque deseando que llegue el fin de semana:

1. Aries: El buscador de la desconexión total

Los nacidos bajo el signo del carnero arrancan la semana a mil por hora. Son proactivos, se cargan al hombro mil responsabilidades y le ponen el pecho a cada desafío laboral. Sin embargo, ese ritmo frenético les pasa factura rápido.

Para Aries, el fin de semana no es solo para descansar, es su válvula de escape. Necesitan que llegue el viernes para sacarse el chip de las obligaciones, armar un bolso y salir a la ruta, hacer deporte al aire libre o juntarse con amigos a descargar energías. Si el jueves a última hora los notás de mal humor, no te preocupes: es solo la ansiedad de saber que el "modo libre" está a la vuelta de la esquina.

2. Tauro: El adorador oficial del "sillón y la buena mesa"

A Tauro le gusta la estabilidad y cumple con su trabajo a rajatabla, pero seamos sinceros: su verdadero hábitat natural es el fin de semana. Este signo rige los placeres culinarios, el confort y el ocio bien disfrutado.

De lunes a viernes, el toro sufre los horarios estrictos, las corridas y el tener que comer al paso. Por eso, desde el miércoles ya está planificando mentalmente el menú del sábado, qué vinito va a descorchar o qué serie va a maratonear sin culpa. Para Tauro, el fin de semana es sagrado porque representa el derecho absoluto a no hacer nada (o a hacer solo lo que le da placer), y la espera se le hace eterna.

3. Sagitario: El alma libre atrapada en la rutina

Si hay un signo que siente que la rutina de la semana es una especie de "prisión preventiva", ese es Sagitario. Los centauros necesitan aventura, movimiento y novedades constantes, algo que la estructura laboral diaria suele apagar un poco.

Sagitario empieza a palpitar el fin de semana mucho antes que el resto. Son los típicos que el martes ya te están mandando un meme preguntando "falta mucho para el viernes?" o armando planes para salir a bailar, ir a una peña o hacer una escapada improvisada. Desean el fin de semana porque es el único momento donde sienten que recuperan el control total de su tiempo para aventurarse a lo desconocido.

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