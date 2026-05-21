Team invierno: los 3 signos del zodíaco que florecen con el frío

Mientras la mayoría de los signos empieza a quejarse de las bajas temperaturas, los días cortos y la necesidad de usar tres capas de ropa, existe un selecto grupo de la población que celebra. Para ellos, el invierno no es una época de encierro, sino el escenario ideal para desplegar su verdadero potencial.

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La astrología tiene mucho que ver en esto. Lejos de ser una coincidencia, la energía de ciertos elementos y planetas regentes hace que la nieve, las bufandas y el chocolate caliente sean el hábitat natural de algunos nativos del zodíaco.

A continuación, desglosamos los tres signos que más disfrutan el frío y las razones de su idilio invernal.

1. Capricornio

El rey de la templanza y la estructura

No es casualidad que el sol entre en Capricornio exactamente con el solsticio de invierno (en el hemisferio norte). Los capricornianos están regidos por Saturno, el planeta de la estructura, la madurez y la resistencia. Para este signo de tierra, el verano suele ser "demasiado caótico".

¿Por qué aman el frío? El invierno apela a su necesidad de orden y productividad. Les encanta la estética invernal: los tapados elegantes, los tonos oscuros y la sensación de que el mundo se toma las cosas más en serio.

Su plan ideal: Trabajar junto a una ventana mientras afuera llueve, o planificar sus metas del año tomando un café negro bien caliente.

2. Escorpio

El refugio de la intensidad y el misterio

Escorpio es un signo de agua, pero su naturaleza es de "hielo picado". Regido por Plutón, este signo se mueve como pez en el agua en la introspección y el misterio, dos cualidades que el invierno potencia al máximo. El calor sofocante del verano suele irritar su necesidad de mantener el control y la privacidad.

¿Por qué aman el frío? El invierno invita a quedarse adentro, tanto física como emocionalmente. A Escorpio le fascina la atmósfera íntima que genera el frío: las luces bajas, las conversaciones profundas de madrugada y la excusa perfecta para no tener que asistir a eventos sociales masivos.

Su plan ideal: Una maratón de películas de suspenso o leer un libro psicológico bajo una manta pesada, sin que nadie los moleste.

3. Tauro

Los sibaritas del confort invernal

Podría pensarse que, al ser un signo de primavera, Tauro prefiere el calor, pero nada más alejado de la realidad. Regidos por Venus, los taurinos son los reyes indiscutidos del confort, los placeres culinarios y la comodidad material. Y seamos honestos: ¿qué época del año ofrece mejor confort que el invierno?