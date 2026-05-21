jueves 21 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo dicen los astros

Team invierno: los 3 signos del zodíaco que florecen con el frío

Para ellos, el invierno no es una época de encierro, sino el escenario ideal para desplegar su verdadero potencial.

Por Mario Godoy
image

Mientras la mayoría de los signos empieza a quejarse de las bajas temperaturas, los días cortos y la necesidad de usar tres capas de ropa, existe un selecto grupo de la población que celebra. Para ellos, el invierno no es una época de encierro, sino el escenario ideal para desplegar su verdadero potencial.

Lee además
Hay signos que encuentran en la cartas de amor su mejor manera de compartir emociones.
Lo dicen los astros

Tinta, papel y corazón: los tres signos del zodiaco que se resisten a dejar morir las cartas de amor
los reyes de la camara: cuales son los tres signos mas fotogenicos
Lo dicen los astros

Los reyes de la cámara: cuáles son los tres signos más fotogénicos

La astrología tiene mucho que ver en esto. Lejos de ser una coincidencia, la energía de ciertos elementos y planetas regentes hace que la nieve, las bufandas y el chocolate caliente sean el hábitat natural de algunos nativos del zodíaco.

A continuación, desglosamos los tres signos que más disfrutan el frío y las razones de su idilio invernal.

1. Capricornio

El rey de la templanza y la estructura

No es casualidad que el sol entre en Capricornio exactamente con el solsticio de invierno (en el hemisferio norte). Los capricornianos están regidos por Saturno, el planeta de la estructura, la madurez y la resistencia. Para este signo de tierra, el verano suele ser "demasiado caótico".

  • ¿Por qué aman el frío? El invierno apela a su necesidad de orden y productividad. Les encanta la estética invernal: los tapados elegantes, los tonos oscuros y la sensación de que el mundo se toma las cosas más en serio.

  • Su plan ideal: Trabajar junto a una ventana mientras afuera llueve, o planificar sus metas del año tomando un café negro bien caliente.

2. Escorpio

El refugio de la intensidad y el misterio

Escorpio es un signo de agua, pero su naturaleza es de "hielo picado". Regido por Plutón, este signo se mueve como pez en el agua en la introspección y el misterio, dos cualidades que el invierno potencia al máximo. El calor sofocante del verano suele irritar su necesidad de mantener el control y la privacidad.

  • ¿Por qué aman el frío? El invierno invita a quedarse adentro, tanto física como emocionalmente. A Escorpio le fascina la atmósfera íntima que genera el frío: las luces bajas, las conversaciones profundas de madrugada y la excusa perfecta para no tener que asistir a eventos sociales masivos.

  • Su plan ideal: Una maratón de películas de suspenso o leer un libro psicológico bajo una manta pesada, sin que nadie los moleste.

3. Tauro

Los sibaritas del confort invernal

Podría pensarse que, al ser un signo de primavera, Tauro prefiere el calor, pero nada más alejado de la realidad. Regidos por Venus, los taurinos son los reyes indiscutidos del confort, los placeres culinarios y la comodidad material. Y seamos honestos: ¿qué época del año ofrece mejor confort que el invierno?

  • ¿Por qué aman el frío? Porque el frío es la excusa perfecta para activar el modo hgge (la filosofía del bienestar absoluto). Para Tauro, el invierno se traduce en texturas suaves (polares, lanas, plumones) y comida calórica de olla. El verano los agobia; el frío, en cambio, los invita a disfrutar del hogar.

  • Su plan ideal: Una cena abundante (un buen guiso o fondue), una copa de vino tinto y dormir la siesta con el sonido del viento afuera.

Temas
Seguí leyendo

Los más coquetos del zodíaco: ¿cuáles son los 3 signos que más cuidan su imagen?

Los olvidados del zodiaco: ¿por qué la sociedad "ningunea" a estos tres signos?

Amor a primera compra: los tres signos que no conocen la palabra "ahorro"

Los 'memes' andantes: los tres signos que más "cargadas" sufren en la oficina

Memoria de elefante y corazón de acero: los 3 signos que jamás olvidan un mal trago

Lunes de 'mecha corta': los 3 signos que arrancan la semana con la "peor onda"

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

El Paso de Agua Negra ofrece paisajes cautivantes entre San Juan y Coquimbo.  
Expectativa

El Paso de Agua Negra, cerquita de alcanzar un récord histórico de estar abierto

Quemaban hojas secas, el fuego se descontroló y una casa se prendió fuego: murieron las mascotas de la familia
En Capital

Quemaban hojas secas, el fuego se descontroló y una casa se prendió fuego: murieron las mascotas de la familia

En este local detuvieron a una de las empleadas.
En el centro sanjuanino

Allanamiento en una casa de préstamos: 9 denuncias por estafas y una empleada presa

Fuerte choque entre una ciclista y colectivo en Marquesado: la mujer tiene muerte cerebral
Rivadavia

Fuerte choque entre una ciclista y colectivo en Marquesado: la mujer tiene muerte cerebral

River rescató un punto , está puntero de la copa y ya piensa en la final frente a Belgrano
Copa Sudamericana

River rescató un punto , está puntero de la copa y ya piensa en la final frente a Belgrano

Te Puede Interesar

Arrancó el juicio por trata de personas contra el abogado Gustavo De la Fuente: de qué se lo acusa
TOF

Arrancó el juicio por trata de personas contra el abogado Gustavo De la Fuente: de qué se lo acusa

Por Redacción Tiempo de San Juan
El rescate del puma que apareció este miércoles en Rivadavia demandó un importante operativo. El animal se encuentra en avanzado estado de deshidratación. Fotos: Secretaría de Ambiente
Ambiente

Después de casi 12 horas de operativo, rescataron al puma hallado en Rivadavia: está en estado crítico

Los deudores alimentarios no podrán entrar a los partidos de San Martín y evalúan aplicar la medida en el fútbol local
Controles en las canchas

Los deudores alimentarios no podrán entrar a los partidos de San Martín y evalúan aplicar la medida en el fútbol local

La Cámara de Comercio defendió el adelanto del Día del Padre y respondió a las críticas
Sigue la polémica

La Cámara de Comercio defendió el adelanto del Día del Padre y respondió a las críticas

Arrestaron a 30 personas en diferentes controles en San Juan: secuestraron una moto robada
Policía de San Juan

Arrestaron a 30 personas en diferentes controles en San Juan: secuestraron una moto robada