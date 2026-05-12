martes 12 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo dicen los astros

Memoria de elefante y corazón de acero: los 3 signos que jamás olvidan un mal trago

Mientras algunos signos fluyen con el olvido, otros pueden revivir un desplante ocurrido hace una década como si fuera ayer

Por Agencia NA
Hay signos que no dejan pasar ni una por más de que existan décadas en el medio.

Hay signos que no dejan pasar ni una por más de que existan décadas en el medio.

En el vasto universo del zodíaco, la resiliencia no se reparte de forma equitativa. Mientras algunos signos fluyen con el olvido, otros poseen una memoria emocional tan nítida que pueden revivir un desplante ocurrido hace una década como si fuera ayer. No es solo capricho; es su configuración astral la que los obliga a procesar el dolor de forma lenta y profunda.

Lee además
lunes de mecha corta: los 3 signos que arrancan la semana con la peor onda
Lo dicen los astros

Lunes de 'mecha corta': los 3 signos que arrancan la semana con la "peor onda"
Hay signos que digieren muy bien los contratiempos.
Lo dicen los astros

Los "amos de la calma": quiénes son los tres signos que no se hacen mala sangre por nada

A continuación, desglosamos los tres signos que lideran el podio de los "memoriosos".

1. Escorpio: el archivero del alma

Si hay un signo que no conoce el concepto de "borrón y cuenta nueva", es Escorpio. Para los nativos de este signo, una traición o un mal momento no es un evento aislado, es una quiebra de la confianza.

  • Por qué les cuesta: Al ser un signo de agua regido por Plutón, sus emociones son profundas y subterráneas. No olvidan porque su instinto de supervivencia les dicta que recordar el daño es la única forma de que no se repita.

  • El síntoma: Pueden parecer distantes o fríos meses después del conflicto, pero por dentro siguen analizando el "porqué" de lo sucedido.

2. Cáncer: el coleccionista de nostalgia

Cáncer no guarda rencor por maldad, sino por apego emocional. Para el cangrejo, las experiencias (buenas y malas) se adhieren a su caparazón. Un mal momento familiar o una crítica hiriente queda grabada en su ADN emocional.

  • Por qué les cuesta: Su regente es la Luna, que gobierna los recuerdos y el pasado. Cáncer revive la sensación física del mal momento; vuelven a sentir el nudo en la garganta cada vez que el recuerdo aflora.

  • El síntoma: El aislamiento. Cuando Cáncer no puede olvidar, se retira a su cueva y puede tardar mucho tiempo en volver a mostrarse vulnerable.

3. Tauro: el guardián de la estabilidad

Tauro es un signo de tierra, fijo y persistente. Si alguien rompe su paz o lo hace pasar un mal rato, el toro lo procesa como una grieta en sus cimientos. No son amigos del cambio, y eso incluye cambiar su opinión sobre alguien que los dañó.

  • Por qué les cuesta: Su naturaleza es la acumulación. Así como acumulan recursos, acumulan vivencias. Les cuesta horrores soltar porque procesan la realidad de forma lenta y tangible. "Si dolió, es real, y si es real, no se puede ignorar".

  • El síntoma: La terquedad. Una vez que Tauro marca a alguien con la "cruz del olvido imposible", es casi una misión de estado lograr que vuelva a confiar.

FUENTE: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

Peligro en la oficina: los 3 signos que perderán la paciencia esta semana

Haya paz: los 3 signos del zodiaco con más "zen" laboral

Los "dueños del parlante" (a pilas): los 3 signos que no se van de la fiesta ni aunque les cortes la luz

El "Efecto Viento Zonda": cuáles son los tres signos que más sufren con las ráfagas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Registran actividad geotérmica en un volcán que se consideraba extinto: está cerca de San Juan
Novedad científica

Registran actividad geotérmica en un volcán que se consideraba extinto: está cerca de San Juan

Quién era la joven madre que murió en un choque en Pocito
Tragedia en calle Vidart

Quién era la joven madre que murió en un choque en Pocito

Ariel Eduardo Jaime en uno de los eventos sociales de su empresa.
En el banquillo del acusado

Un conocido empresario sanjuanino es juzgado por la supuesta golpiza y amenaza contra su expareja

Cuenta regresiva en el Híper: confirmaron cuándo abrirá La Anónima
Últimos días

Cuenta regresiva en el Híper: confirmaron cuándo abrirá La Anónima

Es docente universitario y maneja un Uber en San Juan porque con su sueldo no llega al 10: Me la paso haciendo cuentas en la cabeza video
Crisis

Es docente universitario y maneja un Uber en San Juan porque con su sueldo no llega al 10: "Me la paso haciendo cuentas en la cabeza"

Te Puede Interesar

Aunque en San Juan nunca se ha registrado un caso de hantavirus, el área de Zoonosis de la provincia sigue de cerca la situación y se mantiene en alerta.
Prevención

Hantavirus: en qué zonas de San Juan está el ratón que lo transmite y, ¿hubo casos en la provincia?

Por Daiana Kaziura
Fabián Martin, en la Feria del libro esta semana.
Estrategia electoral en San Juan

"Si vamos divididos, restamos fuerzas": la advertencia de Fabián Martín sobre el 2027 y el guiño a los libertarios

Le devolverán $9.000.000 a la empleada judicial que compró muebles por Instagram y nunca le llegaron
Judiciales

Le devolverán $9.000.000 a la empleada judicial que compró muebles por Instagram y nunca le llegaron

San Juan también marcha contra el desfinanciamiento universitario: cómo será el recorrido
Servicio

San Juan también marcha contra el desfinanciamiento universitario: cómo será el recorrido

Imagen ilustrativa
El mundo del revés

El colmo: robaron equipos de comunicación valuados en 30.000 dólares de una agencia de seguridad